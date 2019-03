Dresden

Bei einem weltweiten Klimastreik der Initiative „Fridays for Future“ am Freitag, 15. März, wird auch die Ortsgruppe Dresden eine Demonstration organisieren. Der Demozug startet um 12 Uhr am St.-Benno-Gymnasium, Pillnitzer Straße 39, und kommt 14.30 Uhr zur Kreuzkirche, An der Kreuzkirche 6. In der Kreuzkirche halten der freiberufliche Wissenschaftler Jörg Schwerdtfeger und Markus Egermann vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung einen Vortrag über die Folgen des Klimawandels. Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) stellt sich anschließend den Fragen der Jugendlichen.

Weite Informationen unter www.fridaysforfuture.de/march15th/.

Von as