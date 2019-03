Dresden

Ab dem heutigen Tage wird mein „Nein!“ ernstgenommen, werde ich nicht mehr unterschätzt, wird es keine sexistischen Beleidigungen mehr geben, werde ich nicht mehr nur als Mutter wahrgenommen. Diese Botschaften haben Frauen am Freitagnachmittag in einen schwarzen Sarg geworfen. Die „feierliche Beisetzung des Patriarchats“ war einer von fünf Programmpunkten des Streik-Festes auf dem Postplatz.

Doch nicht nur hier haben sich am Internationalen Frauentag Menschen versammelt, um auf die immer noch vorherrschenden Benachteiligungen der Frauen aufmerksam zu machen: Schon am Morgen zog eine kleine Gruppe von Schülern vom Berufsschulzentrum für Gesundheit und Sozialwesen an der Maxim-Gorki-Straße durch die Straßen und machte unter anderem Halt an der 30. Oberschule in der Dresdner Neustadt. Mit einem Streikmobil ausgestattet machten sie darauf aufmerksam, dass Alltagssexismus und körperliche Übergriffe auch an Schulen stattfinden.

Mobilisierung in nur drei Monaten

Über den Tag verteilt gab es außerdem Streik-Cafés an unterschiedlichen Orten, so auch im Senatssaal an der Hochschule für Bildende Künste. Karolin Töpfer zeigte hier eine Performance. Als einziges Requisit diente ihr hier ein rosafarbener Maulkorb, von dem sie sich im Laufe ihrer Darbietung befreite. Anschließend fanden sich die über 50 Besucher zum gemeinsamen Frühstücken und zu Gesprächen zusammen.

14 Uhr begann dann das große Streik-Fest auf dem Postplatz – organisiert in gerade mal drei Monaten. Das erzählt Toni Keller, Mitorganisatorin und Mitbegründerin der Organisation „Frauen und feministische Streiknetzwerk Dresden“. Das Netzwerk gründete sich am 1. Dezember 2018 und seitdem organisierten verschiedene Initiativen, Verbände, Vereine und Arbeitsgruppen den Streik-Tag am 8. März. „Wir sehen den 8. März dieses Jahres als Auftakt und nicht als Ende“, sagt Keller. Sie und ihre Unterstützer wollen im Laufe des Jahres weiter mobilisieren und im kommenden Jahr einen großen Streik auf die Beine stellen.

„Einfach mal nicht lächeln“

Die Vorarbeit dafür leisten sie schon jetzt: „Wir haben bereits über 40 Pflegeeinrichtungen besucht, sind mit den Mitarbeitenden dort ins Gespräch gekommen und haben sie zu uns eingeladen“, berichtet die Aktivistin. Zukünftig will die Organisation auch in Betriebe aus anderen Bereichen gehen und dort mit den Belegschaften ins Gespräch kommen. Auch wenn Toni Keller am Freitag Frauen begegnet ist, die dem Aufruf gefolgt sind und ihre Arbeit niedergelegt haben, betont sie, dass es auch andere Formen des Streiks gibt. „Einfach mal einen Tag lang nicht putzen, nicht einkaufen gehen oder bei der Arbeit im Gastrogewerbe mal nicht lächeln, weil es eben nicht im Vertrag steht. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, zu streiken und auf die Rechte der Frauen aufmerksam zu machen“, sagt sie.

Um schon im nächsten Jahr einen großen Streik auf die Beine stellen zu können, brauchen Toni Keller und ihre Mitstreiter jede Menge Kraft. Eine Möglichkeit, diese zu sammeln, ist, sich die Wut von der Seele zu schreien. Und das taten sie am Freitagnachmittag, gemeinsam mit mehr als 200 Gästen auf dem Streik-Fest. „Warum wir schreien? Wir lassen damit die eigene Wut raus, das ist oft etwas, was Frauen abgesprochen wird. Außerdem schöpfen wir aus dem gemeinsamen Erlebnis Kraft.“, erklärt Keller die für den ein oder anderen ungewöhnlich klingende Aktion.

