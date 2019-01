Dresden

Die Grüne Jugend Dresden ruft am Mittwochabend zu einer Demonstration für die Radstreifen auf der Albertstraße auf. „Die neue Stadtratsmehrheit aus CDU, AfD, FDP und Bürgerfraktion will mit ihrem Eilantrag zum Stopp des Umbaus der Albertstraße zurück ins letzte Jahrhundert. Nicht mit uns! Wir nehmen diese Betonkopf-Politik nicht lautlos hin und kämpfen weiterhin für eine gerechte Stadt für alle“, erklärte Max Marraffa von der Grünen Jugend den Aufruf.

Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) plant, die vierspurige Fahrbahn um eine Fahrspur in stadtauswärtige Richtung zu reduzieren und dafür Radstreifen anzulegen. CDU, FDP und Bürgerfraktion wollen diese Pläne mit einem interfraktionellen Antrag „Straßenrückbau stoppen – Albertstraße bleibt vierspurig“ verhindern. Die Einreicher des Antrags weisen darauf hin, dass der Stadtrat die Pläne der Verwaltung weder zur Kenntnis bekommen noch eine Entscheidung darüber getroffen habe. Der Stadtrat entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag über die Zukunft der Albertstraße.

Das aktuelle Verkehrsaufkommen lasse einen Umbau problemlos zu, erklärte Klara Klothe von der Grünen Jugend. Die Stadtverwaltung hatte mitgeteilt, dass Autofahrer beim Wegfall der Fahrspur lediglich eine Sekunde länger unterwegs seien, während Radfahrer fast zweieinhalb Minuten gewinnen würden.

Es sei Zeit, Flagge für die Realisierung der Fahrstreifen zu zeigen, so die Grüne Jugend. Die Demonstration beginnt am Mittwoch um 18 Uhr auf dem Albertplatz am Artesischen Brunnen und soll von dort über die Albertstraße bis zum Rathaus führen.

Von Thomas Baumann-Hartwig