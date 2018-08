Dresden

Tagelange Regenfälle trieben den Menschen Anfang August 2002 die Sorgenfalten in die Gesichter. Heute sind es die ausbleibenden Niederschläge, die für Unruhe sorgen. Ein Blick in die Vergangenheit, genauer gesagt 16 Jahre zurück, macht deutlich, dass die damalige Situation kaum gegensätzlicher zur heutigen sein könnte.

2002 holte sich die Weißeritz ihr altes Flussbett zurück und schoss durch den Hauptbahnhof. Das Wasser des sonst so beschaulichen Flusses bahnte sich den Weg bis in die Altstadt und ließ unter anderem den Zwingerteich verschwinden. Auch die Elbe richtete enorme Schäden an, beispielsweise bei den Filmnächten und der Sächsischen Dampfschiffahrt.

Letztere hat auch heute mit dem Elbpegel zu kämpfen. Aufgrund des Niedrigwassers kommt es immer wieder zu Fahrtausfällen. Im Rosengarten am Königsufer dürsten die Blumen nach Wasser, das Laub der Bäume erinnert an den Herbst. Was im August 2002 so viel zerstörte, wird im August 2018 immer knapper: Das Wasser.

Wir haben die Wettergegensätze, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Zur Galerie Die Bilder zeigen Wettergegensätze, die unterschiedlicher nicht sein könnten.

Von Lisa-Marie Leuteritz