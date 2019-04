Eigentlich war die Sache recht klar: Nach einem Konzert in der Jungen Garde raste Xavier Naidoo mit 23 km/h zu viel auf dem Tacho in einen Blitzer an der Dohnaer Straße. Die Stadt machte die Raser-Fahrt öffentlich, die zügige Fahrt wurde ein Fall für das Amtsgericht Dresden. Nun fand der schwierige Prozess ein Ende – zumindest vorläufig.