Dresden

Die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) müssen aktuell die Straßenbahnlinien 6, 11 und 12 in einer Richtung umleiten. Grund ist eine technische Störung zwischen dem Postplatz und dem Külz-Ring. Wie DVB-Sprecher Falk Lösch auf Anfrage mitteilte, hatten Gleismeister, die regelmäßig das Netz im Stadtgebiet kontrollieren, am Morgen einen Schienenschaden am Gleis in Höhe der Wallstraße entdeckt.

Konkret handelt es sich um eine gebrochene Schweißnaht. Um das Risiko für den Bahnverkehr zu minimieren, reagierten die Experten sofort und nahmen den Verkehr von der Schiene. Arbeiter sind nun damit beschäftigt, die defekte Stelle zu schweißen.

Während der Arbeiten verkehrt die Linie 6 in Richtung Webergasse ab Bahnhof Mitte über den Hauptbahnhof und die Prager Straße. Die Linie 11 in Richtung Zschertnitz wird ab Anton-/ Leipziger Straße über den Carolaplatz und Pirnaischen Platz bis zur Walpurgisstraße umgeleitet, die Linie 12 in Richtung Striesen ab Postplattz über den Altmarkt bis zum Pirnaischen Platz.

Von cg