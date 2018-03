DVB-Vorstand: Kein kostenloser ÖPNV in Dresden, stattdessen mehr Ausbau

Dresden. Es ist ein flammender Appell: „Lasst uns endlich die Straßen in Ordnung bringen, die Königsbrücker Straße, die Kesselsdorfer Straße, die Blasewitzer Straße“, fordert Andreas Hemmersbach. Gefallen ist dieser Satz des Vorstands der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) bei einer Diskussion über kostenlosen Nahverkehr, zu der der Grünen-Stadtrat Michael Schmehlich am Mittwochabend geladen hatte. Der kostenlosen Mitfahrt in Bus und Bahn können weder Hemmersbach noch Mitdiskutant Stephan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion und DVB-Aufsichtsrat, etwas abgewinnen.

Stattdessen: „Das zentrale Thema ist: Angebot, Angebot, Angebot“, wie es Hemmersbach formuliert. Wer den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stärken wolle, müsse ihn attraktiver machen. Nur so lasse sich der Anteil der in Bus und Bahn zurückgelegten Wege, der derzeit in Dresden bei 22 Prozent liegt, erhöhen.

DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach. Quelle: Dietrich Flechtner

Ganz oben auf der Liste steht dabei laut Hemmersbach ein Ziel: „Die Befahrbarkeit des Dresdner Straßenbahnnetzes für die neuen breiteren Stadtbahnwagen.“ Derzeit ist es damit nicht allzuweit, gehört wegen des schleppenden Streckenausbaus schon eine gehörige Portion Optimismus dazu, die ab 2022 erwarteten Stadtbahnwagen auf den Linien 2 und 3 fahren zu sehen, so wie es jetzt erklärtes Ziel ist. Nötig wären straffere Baurechtsverfahren, sagt Hemmersbach dazu.

Über Geld spricht er ausdrücklich nicht, das macht der Dresdner Grüne Kühn. 300 Millionen Euro Fördergeld stelle der Bund für Investitionen in den ÖPNV zur Verfügung, eine seit 20 Jahren gleichgebliebene Summe. Gebraucht würden, gemessen an Anfragen aus deutschen Kommunen, jährlich knapp eine Milliarde Euro. Dieses Geld auszugeben sei viel notwendiger als eine Scheindebatte über kostenlosen ÖPNV zu führen, kritisiert Kühn den „Schnellschuss der Bundesregierung“, der im Februar für Schlagzeigen gesorgt hat.

Stephan Kühn, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Quelle: Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion

Das zeige ein Blick nach Tallinn. In der estnischen Hauptstadt sind Bus und Bahn für Einwohner kostenfrei, was über Steuern finanziert wird. Zum Vergleich: In Dresden müssten jährlich 110 Millionen Euro über Steuern oder Abgaben erhoben werden, die die DVB derzeit aus Ticketverkäufen einnehmen. In Tallinn habe das Angebot nicht dazu geführt, dass der Autoverkehr abgenommen hätte, sagt Kühn. Stattdessen steigen Fußgänger häufiger in Bus und Bahn ein. „Klimapolitisch hat das nichts gebracht“, sagt Kühn vor dem Hintergrund der laufenden Dieselverbotsdebatte.

Autonomes Fahren für die "letzte Meile"

„Wir sind der Meinung, dass unsere Leistung etwas wert ist“, schlägt Hemmersbach in die gleiche Kerbe. Wer sich mit seinem Angebot am Markt behaupten müsse, werde zu Innovation angestachelt. Und da hat man bei den DVB offenbar einiges in petto, was in nicht allzu ferner Zukunft Realität werden soll. „In zehn, vielleicht 15 Jahren wird sich der ÖPNV grundlegend wandeln“, prophezeit der DVB-Vorstand.

Und das vor allem wegen der Perspektive, dass autonomes Fahren zumindest auf Nebenstrecken mit geringer Verkehrsbelegung in absehbarer Zeit möglich werden könnte. Um sich zu rechnen, brauchen Busse täglich um die 1000 Fahrgäste, was gegen Quartiersbusse wie die derzeit im Modellversuch fahrende Linie 73 in Pieschen-Nord/Trachenberge spricht. Autonomes Fahren könnte, weil das Gehalt des Fahrers gespart wird, die Anbindung der sogenannten letzten Meile rentabel machen. Es wären auch Bestellsysteme denkbar – der autonome Kleinbus holt den DVB-Kunden wie ein Taxi an der Haustür ab.

Autofahren müsse unattraktiver werden

Eine Überlegung, die Verkehrspolitiker Kühn weiterspinnt. „Ich möchte, dass die Dresdner Verkehrsbetriebe hier der Mobilitätsdienstleister werden“, sagt er. Was der damit meint: Die schon jetzt bestehende Smartphone-App „DVB mobil“ könnte nicht nur Auskunft über Verbindungen und Abfahrten geben, sondern auch, wie sich Wege nach den Wünschen des Kunden – der schnellste Weg, der umweltfreundlichste, der bequemste – zurücklegen lassen. „Egal, ob mit dem Leihauto, der Straßenbahn oder dem Leihfahrrad – die DVB bieten alles an“, sagt Kühn. Gebucht und bezahlt wird bequem per App.

Doch das ist noch weit in die Zukunft gedacht, zumal dafür auch das bestehende Tarifsystem und die „Kleinstaaterei der Verkehrsverbünde“ geändert werden müsste, wie Kühn sagt. Kurzfristiger sind da seine Überlegungen zu Ermäßigungen für Kinder und Jugendliche, Familien und Senioren. Für breite Teile der Gesellschaft solle der ÖPNV unter dem Stichwort „soziale Teilhabe“ billiger oder kostenfrei werden. Wohl auch ein Grund, weshalb Kühn orakelt: „Bei dem jährlichen Zuschuss von 40 Millionen Euro, mit denen die Stadtwerke die DVB querfinanzieren, wird es nicht bleiben.“

Dass Zukunftsmodelle und eine höhere Attraktivität nicht alles sind, zeigt ein letzter Gedanke. „Wir wünschen uns in Politik und Verwaltung ein stärkeres Bekenntnis zur Verkehrswende und zu Parkraumbewirtschaftung“, sagt Hemmersbach. Autofahren müsse unattraktiver werden, nimmt Kühn diesen Faden auf, etwa indem die Parkgebühren erhöht werden. Eine Stunde Parken in der Stadt müsse teurer sein als eine Stunde Mitfahrt in Bus und Bahn.

Von Uwe Hofmann