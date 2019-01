Dresden

Wenige Minuten des Kennenlernens reichen, um zu bemerken, dass Dörte Freitag eine Person voller Energie und Tatendrang ist. Mit 44 Jahren zeigt die Tanz- und Fitnesstrainerin noch keine Müdigkeitserscheinungen. Und das, obwohl die aus Hoyerswerda stammende Wahl-Dresdnerin bereits seit fast 30 Jahren das Tanzbein schwingt. Am liebsten macht sie das gemeinsam mit anderen, was in ihrem Beruf als Leiterin von zwei Tanzschulen in Dresden und Hoyerswerda ausgiebig zur Geltung kommt.

Nachts erwacht die kreative Ader

In den Wänden ihrer eigenen Wohnung in der Radeberger Vorstadt tanzt sie dennoch ab und an alleine: „Dann schiebe ich den Tisch im Wohnzimmer weg und habe meine eigene kleine Tanzfläche. Meistens tanze ich nachts, da habe ich eine kreative Ader und kein klingelndes Telefon um mich herum“, verrät sie. Fremde Tanzflächen hat Dörte Freitag in ihrer Karriere als Tänzerin und Choreographin genug gesehen: Los Angeles, Miami, Kopenhagen und viele andere Metropolen lernte sie auf Wettbewerben und Workshops kennen.

Das eigene Tanzstudio als Arbeitsplatz: Nach mehreren Jahrzehnten auf der Tanzfläche kann die Hoyerswerdaerin heute noch immer kaum ihre Freude beim Tanzen verbergen. Quelle: Anja Schneider

Ihr ersten Tanzschritte hingegen machte sie in Hoyerswerda. „Als Jugendliche wurde mir gesagt, dass ich für Ballett zu dick sei“, erinnert sie sich zurück. Abschrecken ließ sie sich davon nicht und tanzte einfach allein zu Hause – mit vollem Erfolg. Nach der ersten Auszeichnung zur „Disco-Queen von Brandenburg“ 1993 darf sich Dörte Freitag heute sechsmalige Hip-Hop-Weltmeisterin in den Jahren 2006 bis 2009, 2011 und 2012 nennen. Unzählige Pokale und Medaillen von erfolgreich bestrittenen Tanzwettbewerben füllen ein deckenhohes Regal in ihrem Wohnungsflur.

Mischung aus barock und modern

Mit dem DDP-Cup, der für „ Dörtes Dance Project“ steht, ist sie darüber hinaus Hauptverantwortliche der bereits 19. Ausgabe des überregionalen Hip-Hop-Tanzwettbewerbs. Die im Februar stattfindenden Veranstaltung, an der über 1000 Tänzer teilnehmen, ist mit 3000 Zuschauern in der Dresdner Messe schon jetzt ausverkauft. Zum ersten Mal nimmt in diesem Jahr sogar ein Tanzteam aus der Ukraine teil.

Organisatorisches Talent und Sinn für Struktur spiegeln sich ebenfalls in ihrer großen Zwei-Zimmer-Wohnung wider. Farblich und stilistisch einheitlich schmückt ein edles Grau das geräumige Wohnzimmer. „Eine Mischung aus barock und modern“, nennt sie selbst die Einrichtung ihres persönlichen Rückzugsorts. Viel Zeit zu Hause verbringt die 44-Jährige aber nicht: Neben ihrer Tätigkeit als Tanzlehrerin leitet sie gemeinsam mit Mike Lück ein Personal-Training-Studio in der Friedrichstadt, ist Ernährungsberaterin und zudem ausgebildete Yoga-Lehrerin. „Ich habe alle meine Hobbys Teil meines Berufes werden lassen“, merkt sie beiläufig an.

Hoch bis zur Decke stapeln sich die Pokale von Dörte Freitag und zeugen von einer äußerst erfolgreichen Tanzkarriere der heute 44-Jährigen. Ganze sechs Mal stand sie mit ihrem Team bei den Hip-Hop-Weltmeisterschaften ganz oben auf dem Treppchen. Quelle: Anja Schneider

Wenn Dörte Freitag nicht gerade in einem ihrer Studios unterwegs ist, findet man sie im Lotus-Sitz auf ihrem majestätischen Wohnzimmersessel. Mit den Jahren hat die seit 2001 in Dresden wohnende Tanzbegeisterte einen Ausgleich zu ihrem vielseitigen und sportlich geprägten Alltag gefunden. „Hip-Hop und Yoga passen sehr gut zusammen – das ist wie Ying und Yang. Mir gefällt die Yoga-Philosophie sehr, um bei sich selbst anzukommen“, erklärt sie. Mindestens einmal im Jahr fliegt sie darüber hinaus auf die indonesische Insel Bali, gibt dort Yoga-Kurse und bildet sich gleichzeitig selbst weiter.

An Stelle von tiefen Hip-Hop-Beats genießt die Hoyerswerdaerin mittlerweile genauso die Ruhe und hört zur Entspannung bevorzugt indische Mantras vor ihrem elektrischen Wohnzimmerkamin. Ungeachtet des Bedürfnisses nach Ausgeglichenheit will Dörte Freitag immer auf dem neuesten Stand der Dinge sein: Fleißig pflegt sie ihren Auftritt in den sozialen Medien und postet direkt ein Foto von unserem Wohnungsbesuch. Große Werbekampagnen muss die erfahrene Tänzerin jedoch nicht mehr schalten. Nach jahrelanger Expertise nehmen sie Klienten als persönliche Fitnesstrainerin sogar mit auf mehrtägige Geschäftsreisen nach Shanghai oder ins kolumbianische Medellin.

Tanzstudio zieht in den Elbepark

Jeden Freitag fährt die energiegeladene Sächsin ungeachtet dessen zurück in ihre Heimat Hoyerswerda, um in ihrem zweiten Tanzstudio nach dem Rechten zu schauen. Die Organisation von zwei Tanzstudios und einem Fitnessstudio kostet viel Zeit. Gerade erst musste sie sich auf die Suche nach einem neuen Ort für ihr Dresdner Tanzstudio machen. Trotz Zeitdruck hat sie auf die Schnelle eine Lösung gefunden: In diesem Jahr zieht das Tanzstudio in Räumlichkeiten des Elbeparks.

Will die vielseitige Trainerin sich selbst in Form halten, muss sie sich dafür extra Zeit frei schaufeln: „Training für mich geht nur am Wochenende. Dann gehe in den Wald laufen oder mache Sport an der Elbe“, berichtet sie. Genug Energie dafür hat Dörte Freitag neben all ihren anderen Aufgaben bestimmt auch noch.

Dörte Freitag geboren am 7. Mai 1974 in Hoyerswerda Ausbildungsbeginn 1990 zur Kellnerin in der Handelsorganisation (HO) Auszeichnung zur „Disco-Queen von Brandenburg“ 1993 gründet 1995 den Verein Dörtes Dance Project (DDP), der mittlerweile rund 250 Tänzer umfasst erste Ausgabe des DDP-Cups in Hoyerswerda 2000 Umzug nach Dresden 2001 Gewinn der Hip-Hop-Weltmeisterschaften 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 und 2012 Ausbildung zur Yogalehrerin 2009 eröffnet 2013 das DDP Personaltraining

& Tanzstudio an der Frauenkirche im Coselpalais eröffnet 2018 ein Personaltraining-Studio in der Friedrichstadt

Von Aaron Wörz