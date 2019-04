Dresden

Die Initiative „ Dresdens Mietenwahnsinn stoppen“ lädt am Sonnabend um 14 Uhr zu einer Demonstration auf dem Postplatz ein. In einem Aufruf der Initiative heißt es: „Wie in vielen Großstädten steigen die Mieten in Dresden rasant. Viele Menschen können sich ihre Wohnung kaum mehr leisten. Andere müssen in günstigere Viertel ziehen. Sie werden aus ihrem Umfeld verdrängt, damit einige Wenige mit ihren Immobilien hohe Gewinne erzielen.“

Wohnen sei ein Menschenrecht und keine Wertanlage. Deshalb rufen die Initiatoren dazu auf, sich zum europaweiten Aktionstag „ Mietenwahnsinn stoppen“ am Sonnabend auf dem Postplatz zu versammeln. Forderungen sind unter anderem eine Stadt, die kein Geschäftsmodell ist, sondern Lebensraum für alle – unabhängig von finanziellen Mitteln, Herkunft, Sprache, Geschlecht, Alter oder Gesundheitszustand. Häuser sollten für das Wohnen und nicht für den Profit gebaut werden. Sozialer und preisgünstiger Wohnraum müsse dauerhaft bestehen und erweitert werden.

Dafür sei ein radikaler Kurswechsel in der Wohnungspolitik erforderlich. Auch auf kommunaler Ebene, heißt es in dem Aufruf. Zur Erinnerung: Von Mai 2014 bis November 2018 hatten Linke, Grüne und SPD im Dresdner Stadtrat die Mehrheit.

Der Aufruf wird von Politikern der Linken, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Piraten unterstützt, aber auch von Mitgliedern des Deutschen Gewerkschaftsbunds, der Kommunistischen Partei Deutschlands, der Antifaschistischen Initiative Löbtau oder der Initiative „Recht auf Stadt“.

„Ob sich normale Leute ihre Wohnung noch leisten können, ist die neue soziale Frage unserer Zeit. Allein in Dresden fehlen bereits 46 000 bezahlbare Wohnungen“, erklärte der Regionsgeschäftsführer des DGB Dresden, André Schnabel. „Verdrängung, soziale Spaltung und Wohnungslosigkeit sind keine Naturgesetze. Der Freistaat Sachsen muss seine Handlungsspielräume endlich nutzen“, forderte Grünen-Landesvorsitzende Christin Melcher. „Die Städte sollen den Menschen gehören, die in ihnen leben. Wohnen ist Teil der Daseinsvorsorge und darf nicht dem Markt überlassen werden“, erklärte Linke-Landesvorsitzende Antje Feiks.

https://dresden.mietenwahnsinn-stoppen.de

Von Thomas Baumann-Hartwig