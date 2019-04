Dresden

Wie der neue 5G-Mobilfunk Wirtschaft und Gesellschaft verändern wird, das vernetzte Heim und der technologische Wandel im Automobil sind einige der Kernthemen für die Premiere der „Connect-ec“ in Dresden. Das hat der Veranstalter „ Weka Media“ angekündigt.

Vom 2. bis zum 5. Mai bekommen Experten, Fachbesucher und Endkonsumenten auf der neuen Konferenz-Ausstellung die Chance, sich über kommunikationstechnologische Trends zu informieren – und sie auszuprobieren. „Die Veranstaltung macht Telekommunikation und Vernetzung auf beeindruckende Weise fühlbar“, verspricht Weka-Verlagsleiter Dirk Waasen.

Der Weka-Verlag trägt die neue Messe hier aus, weil Dresden als führender Mikroelektronik-Standort und Pionier der 5G-Forschung in Europa gilt. Die „Connect-ec“ ist als Ergänzung zur führenden europäischen Mobilfunkmesse, dem „ Mobile World Congress“ (MWC) in Barcelona gedacht. Die Ausrichtung auf Fach- wie private Messebesucher spiegelt sich in der Preispolitik: Zu den Publikumstagen am Sonnabend und Sonntag kostet der Eintritt fünf Euro, Studenten kommen kostenlos herein.

connect-ec.info

Von DNN