Dresden

Nach einem Jahr Umbauzeit ist seit gestern die Commerzbank-Filiale auf dem Weißen Hirsch wieder eröffnet. Es ist die erste so genannte City-Filiale nach neuem Konzept in Ostdeutschland. Aus Brandschutzgründen musste sie 2017 schließen, die Bank nutzte das zu einem Komplettumbau und verkleinerte sich auf jetzt noch 120 Quadratmeter. Die Räume bieten nun kurze Wege und Barrierefreiheit. Rund 95 Prozent aller Bank-Dienstleistungen würden angeboten, erklärte Joachim Hecker, in der Dresdner Geschäftsleitung zuständig für die Privat- und Unternehmerkunden Ost.

In der Filiale auf dem Hirsch betreuen zwei Mitarbeiter die Privatkunden. Das sind insgesamt nach Angaben der Bank rund 3300 mit einem Anlagevolumen von 40 Millionen Euro und einem Kreditvolumen von 24 Millionen Euro. Filialdirektor Sören Kohnert betonte, man habe sich vor einem Jahr bewusst für den Verbleib auf dem Hirsch entschieden, obwohl damals Ladenschließungen und eine gewisse Unruhe das Umfeld verunsicherten. „Jetzt sind wir froh darüber“, so Kohnert.

Rund 300 000 Euro musste die Bank in die Sanierung stecken – normalerweise werden dafür 120 000 Euro angesetzt, aber Brand- und Denkmalschutz forderten ihren Preis. Nach der Flagship-Filiale am Altmarkt (eröffnet im November) ist die City-Filiale auf dem Hirsch nun der zweite Commerzbank-Ableger im modernen Design. Langfristig sollen alle 1000 Commerzbank-Filialen in Deutschland umgestaltet werden, 30 in diesem Jahr; von den sieben in Dresden ist aber zunächst keine weitere dabei.

Von Bernd Hempelmann