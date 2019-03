Dresden

Am Sonntag gehen wieder zahlreiche Sportler beim Citylauf auf die Strecke. Für Autofahrer bedeutet das: Im Stadtzentrum kommt es wieder zu zahlreichen Straßensperrungen, auch wenn Ziel und Start für die Laufveranstaltung im Messegelände liegen. So ist laut Stadt zwischen 7 und 14 Uhr mit Sperrungen auf folgenden Straßen zu rechnen: Pieschener Allee, Devrientstraße, Terrassenufer, Theaterplatz, Sophienstraße, Taschenberg, Schloßstraße, Kleine Brüdergasse, Hasenberg, Akademiestraße, Tzschirnerplatz, Schießgasse, Ringstraße, Wilsdruffer Straße, Postplatz, Ostra-Allee stadtauswärts zwischen Postplatz und Kleine Packhofstraße, Am Zwingerteich, Ziegelstraße und Steinstraße.

Dazu wird die Wilsdruffer Straße von 8.20 Uhr bis 14 Uhr für den Straßenbahnverkehr gesperrt. Während dieser Zeit werden die Straßenbahnlinien 1, 2 und 4 zwischen Postplatz und Pirnaischer Platz über den Dr.-Külz-Ring umgeleitet. Die Haltestelle „Altmarkt“ kann nicht bedient werden.

Autofahrer werden gebeten, das Stadtzentrum während der Laufsportveranstaltung zu meiden. Im Messegelände sind weitere Laufwettbewerbe geplant. So bereits am Freitag zwischen 7 und 13.30 Uhr sowie am Sonnabend zwischen 13.15 und 15.15 Uhr. Deshalb kommt es dann zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen auf der Pieschener Allee. Die Zufahrt zu den Messeparkplätzen wird jedoch laut Stadt jederzeit gewährleistet.

Von uh