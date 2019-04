Dresden

Der CDU-Ortsverband Dresdner Norden lädt am Sonnabend innerhalb seiner Reihe „ Kirchenräume im Dresdner Norden“ zur Führung in der Christuskirche Klotzsche ein – am Sonnabend um 16 Uhr, Boltenhagener Platz 3. Die Kirche wurde 1907 vom Kirchenbaumeister Woldemar Kandler erbaut. Ihr 52 Meter hoher Turm prägt das Bild von Klotzsche.

Der Architekt Klaus-Jürgen Schöler wird die Besucher durch die Christuskirche führen und von den Sanierungsarbeiten berichten. Im Rahmen der Führung wird auch Orgelmusik erklingen. Die Teilnehmer werden um eine Spende zur materiellen Unterstützung der Kirchenmusik gebeten.

Zum Vormerken: Die nächste Führung ist für den 4. Mai durch die Christophoruskirche Wilschdorf geplant.

Von tbh