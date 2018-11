Dresden

Vom 14. November an kann man den Pillnitzer Schlosspark von einer neuen Seite kennenlernen: illuminiert bei Nacht. Denn bis einschließlich 6. Januar verwandelt sich das Ensemble aus Architektur und Gartenkunst in einen Christmas Garden.

Acht Fachleute verlegen derzeit 8,5 Kilometer Kabel, montieren u.a. 500 Spots und 150 000 Lichtpunkte, um die Fassaden der verschiedenen Gebäude in Szene zu setzen und einen rund zwei Kilometer langen illuminierten Rundweg mit 20 individuellen Lichtinstallationen zu gestalten. Das erfuhr DNN von Uwe Kubach, Technischer Leiter von der Firma Boehlke.

Kronen nehmen Bezug auf die Geschichte der Schlossanlage. Quelle: Dietrich Flechtner

So wird zum Beispiel aus dem Palmenhaus ein Eispalast. Auf dem See am Chinesischen Pavillon schwimmen große Seerosen, die Kamelie wird in rotes, pulsierendes Licht getaucht.

Angestrahlte Orangerie. Quelle: Dietrich Flechtner

Die offizielle Eröffnung des Christmas Garden ist am 15. November. Dann werden Opernsänger René Pape und Annett Hofmann, Frau von Ministerpräsident Michael Kretschmer, symbolisch den Knopf drücken, um die Lichter anzuschalten.

Auch im Lustgarten sind die Installateure schon weit gekommen. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Christmas Garden Dresden ist vom 14. November 2018 bis zum 6. Januar 2019, täglich von 16.30 Uhr bis 22 Uhr geöffnet (außer 24. und 31. Dezember). Letzter Einlass ist 21 Uhr.

Von Catrin Steinbach