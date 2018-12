Das neue Dresdner Exzellenzzentrum „Centre for Tactile internet with Human-in-the-Loop“ (Ceti) will die Fähigkeiten der Wissenschaftler demokratisieren. Entstehen soll neben dem bereits existierenden Internet voll mit Wissen auch ein „Internet der Fertigkeiten“. So sollen vor allem händische Fertigkeiten bald schon viel intuitiver möglich sein.