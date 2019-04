Dresden

Die sächsische Landesmedienanstalt ( SLM) kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Nach dem Wirbel um das Finanzgebaren der für den Privatrundfunk zuständigen Einrichtungen, wiederholt kritischen Rechnungshofberichten und einem überraschenden Abgang des langjährigen Geschäftsführers sorgt nun eine turbulente Sitzung der SLM-Versammlung, einem beratenden Gremium der Anstalt, im politischen Dresden weiter für Unruhe.

Stein des Anstoßes war die vom Medienrat, dem Führungsgremium der SLM, dem der frühere Regierungssprecher und Chef der Staatskanzlei Michael Sagurna vorsteht, geplante Nachfolge für den Geschäftsführer. In Versammlungskreisen machte das böse Wort des „Geschmäckles“ die Runde. Die Ausschreibung mit extrem kurzer Bewerbungszeit sei von vornherein auf eine bestimmte Person zugeschnitten gewesen. Dem Medienrat wurde ein neues Besetzungsverfahren nahegelegt.

Harsche Kritik gab es in der Sitzung am Mittwoch an der Kommunikation des Medienrats mit der Versammlung. So gebe es noch immer viele Unklarheiten um eine drohende Schadenersatzforderung in dreistelliger Millionenhöhe im Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren der Vergangenheit, in dem die SLM sehr ungeschickt agiert hatte.

In der Sitzung am Mittwoch sei auch offengeblieben, ob die Trennung vom früheren Geschäftsführer rechtlich schon vollständig abgeschlossen sei. Mit Verwunderung sei auch registriert worden, dass die Staatskanzlei in Dresden als Rechtsaufsicht bislang zu den Vorgängen nicht zu vernehmen sei. Linke und Grüne im Landtag in Dresden äußerten sich mit deutlicher Kritik zu den Vorgängen.

In der Nacht zum Donnerstag teilte der stellvertretende Versammlungsvorsitzende, Cristoph Lötsch mit, der Medienrat habe den Versand einer Pressemitteilung zur Sitzung der SLM-Versammlung untersagt. Lötsch sprach von einem „ungeheuerlichen und in der bundesdeutschen Medienwirtschaft wohl einzigartigen Vorgang“. Die Pressemitteilung steht derzeit auf der Internetseite der SLM. An den sonst für Mitteilung der Leipziger Anstalt üblichen Verteiler ist sie bislang nicht verbreitet worden.

Von Ingolf Pleil