Eine gescheiterte Feuerwehrübung an der 103. Grundschule an der Hohnsteiner Straße in der Radeberger Vorstadt beschäftigt die Gemüter. Wie in dieser Woche bekannt wurde, konnte ein Löschfahrzeug der Dresdner Feuerwehr nicht wie geplant zum Schulgelände vordringen, weil es an der zugeparkten Kreuzung Hohnsteiner/Forststraße kein Durchkommen gab. Ebenfalls sollen zwei Rettungseinsätze dokumentiert sein, bei denen der Krankenwagen nicht auf den Schulhof fahren konnte – ebenfalls wegen Chaosparkern.

Verkehrsbehörde prüft – was genau, ist unklar

Nun äußern sich endlich die Verantwortlichen im Rathaus zu den Vorgängen, das allerdings mit sehr dünnen Worten. „Wir nehmen die Erkenntnisse aus der Notfallübung der Feuerwehr an der 103. Grundschule sehr ernst“, beteuert Verkehrsbürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Die Straßenverkehrsbehörde untersuche deshalb bereits die Verkehrssituation und prüfe, welche Maßnahmen zu treffen seien.

Halbseitiges Parkverbot gefordert

Damit ist – trotz konkreter DNN-Nachfrage – nichts zu den Vorschlägen der Neustädter Stadtbezirksbeirätin Ulla Wacker und von Stadtrat Johannes Lichdi (beide Grüne) gesagt, die ein zeitlich eingeschränktes, halbseitiges Parkverbot auf der Hohnsteiner Straße fordern, um die Sicherheit der Grundschüler zu gewährleisten. Lichdi hatte diesen Vorschlag bereits in konkrete Formulierungen gegossen und als Anfrage ins Rathaus geschickt. Ob sich die Verkehrsbehörde damit beschäftigt, bleibt vorerst ihr Geheimnis.

Von uh