Dresden

Am Donnerstag gab es im Cellex Collection Center Dresden allen Grund zum Feiern: Zum 30 000. Mal entnahmen Cellex-Mitarbeiter einem Menschen Stammzellen. Der 48-jährige Niedersachse Michael Stunz schenkte mit seiner Jubiläumsspende einem schwer erkrankten Menschen die Hoffnung auf ein gesundes Leben.

„Wir haben hier in Dresden ganz klein angefangen – in unserem Gründungsjahr 2001 konnten wir 150 Stammzellspenden realisieren. 2009 kam dann unser Standort in Köln dazu“, blickte Cellex-Chef Gerhard Ehninger (im Foto rechts) zurück. Mittlerweile ist Cellex das größte deutsche Entnahmezentrum für Stammzellen. Mehr als jede zweite Spende in Deutschland wird bei Cellex durchgeführt – im vergangenen Jahr waren es 3850. Stunz freute sich mit dem Mitarbeiterteam, betonte aber: „Das Wichtigste ist für mich, meinem Patienten zu helfen. Dass nun ausgerechnet ich der 30 000. Spender bin, ist da eher nebensächlich.“

Von DNN