Dresden

Am Donnerstag, 10. Januar, öffnet die TU Dresden ihre Türen für alle Studieninteressierten. Beim großen Hochschulinformationstag können Schüler Campusluft schnuppern. Sie dürfen Lehrveranstaltungen aus dem aktuellen Semester besuchen, treffen Studierende und kommen mit Wissenschaftlern ins Gespräch. Auf dem Infomarkt im Festsaal Dülferstraße (Dülferstraße 1, Ecke Mommsenstraße) können sie sich umfassend zu allen Fragen rund ums Studium informieren: von Studieninhalten über Zulassungsvoraussetzungen bis zum Auslandsaufenthalt. Daneben gibt es zahlreiche Vorträge und Führungen.

Auch das Studentenwerk Dresden gibt bei „Uni Live“ Auskunft zu Studienfinanzierung und studentischem Wohnen. Selbst die Mensa öffnet ihre Pforten.

Speziell für Schülerinnen ist der Programmpunkt „Taffe Frauen in MINT-Studiengängen – Einblicke in Studium und Praxis“ konzipiert. Auch an die Eltern ist gedacht: Sie erfahren, wie sie ihr Kind bei der Studienwahl unterstützen können.

Um die Orientierung in der Vielfalt der Angebote zu erleichtern, hat die TUD eine mobile Veranstaltungs-App erstellt, die ohne Installation oder Download genutzt werden kann (https://lineupr.com/tud/unilive). Das komplette Programm und weitere Angebote zum Uni-Testen an der TU Dresden gibt es im Web unter http://tu-dresden.de/unilive.

Von Carolin Seyffert