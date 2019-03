Dresden

In der Debatte um den nicht genehmigungsfähigen Schulnetzplan hat CDU-Bildungspolitikerin Heike Ahnert den rot-grün-roten Stadtratsfraktionen vorgeworfen, mit einer verfehlten Schulpolitik ein Chaos erzeugt zu haben. Der Verwaltungsentwurf zum Schulnetzplan sei im vergangenen Jahr durch endlose Prüfaufträge und zahlreiche Änderungen von Rot-Grün-Rot „zerschossen“ worden, so die CDU-Stadträtin.

Linke, Grüne und SPD hätten ein genehmigungsfähiges und in sich stimmiges Konzept wider besseres Wissen gekippt, erklärte Ahnert. Trotz der bereits Anfang 2018 geplanten Prognosen sei am Bedarf vorbeigeplant worden. „Das durch diese verfehlte Schulpolitik entstandene Chaos werfen dieselben Leute jedoch der Verwaltung vor und meinen damit von der eigenen Verantwortung ablenken zu können. Das ist in der Sache falsch, im Umgang unanständig und hat mit verantwortungsvoller Steuerung nichts zu tun“, so Ahnert.

SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser hatte der Stadtverwaltung und Bildungsbürgermeister Hartmut Vorjohann ( CDU) vorgeworfen, die vom Stadtrat gestellten Hausaufgaben unzureichend abzuarbeiten (DNN berichteten). „Durch Prüfaufträge allein entsteht noch kein einziger neuer Schulplatz“, erklärte Ahnert und verwies auf fehlende Grundschulplätze im Schulbezirk Altstadt, aber auch fehlenden Kapazitäten von bis zu fünf Zügen im gymnasialen Bereich.

Es sei ärgerlich, dass die Forderung nach einem bedarfsgerechten Schulnetzplan mit ausreichend Spielraum für eine dynamische Entwicklung der Stadt aus parteipolitischem Kalkül nicht mitgetragen worden sei. „Hätte man sich auf unsere Forderungen eingelassen und der Gründung eines neuen Gymnasiums in der Johannstadt als auch einem Tausch der 10. Grundschule mit der Schule für Lernförderung zugestimmt, würde sich die Lage heute deutlich entspannter darstellen“, erklärte Ahnert.

Für Eltern, Schüler und Lehrer würden die vielen offenen Fragen im Schulnetzplan große Unsicherheiten mit sich bringen. „Das schulpolitische Versagen der linken Stadtratsmehrheit von damals ist nicht mehr zu leugnen“, so die CDU-Stadträtin.

Von Thomas Baumann-Hartwig