Noch sind es fünf Monate bis zur nächsten Bunten Republik Neustadt (BRN). Die Vorbereitungen für das mehrtägige Stadtteilfest, das vom 14. bis 16. Juni steigt, laufen aber schon. Am Mittwoch haben sich Veranstalter und Vertreter der Stadtverwaltung zur BRN-Werkstatt im Kulturzentrum Scheune zu einem ersten Treffen zusammengefunden. Das sind die wichtigsten Punkte:

Inseln: Die Stadt favorisiert auch in diesem Jahr auf der BRN die Bespielung einzelner Bereiche, sogenannter Inseln, durch einen Verantwortlichen. „2018 gab es mit dem Prinzip der ’Insellösungen’ schon gute Erfahrungen: Dadurch hat die BRN an inhaltlichen Angeboten deutlich gewonnen“, sagte Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne). Er rechnet damit, dass zum diesjährigen Stadtteilfest wieder zehn Inseln zustande kommen.

Eine Insel soll aus einem Zusammenschluss von mindestens fünf Akteuren bestehen. Dadurch ist nicht nur eine gemeinsame, strukturierte Organisation der Straßenabschnitte möglich. Die Inseln entlasten auch die Stadtverwaltung: 2018 sind insgesamt 177 BRN-Sondernutzungsanträge bei der Stadt eingegangen. In den Jahren zuvor waren es teilweise über 300.

Sicherheitskonzept: Die Agentur Schröder, die seit Jahren das Sicherheitskonzept für die Bunte Republik erarbeitet hat, wird in diesem Jahr nicht mehr dabei sein. In der Vergangenheit war die Agentur von vielen BRN-Veranstaltern angefeindet worden. Der Verlust habe aber keine erheblichen Auswirkungen auf das Sicherheitskonzept für 2019, heißt es vom Ordnungsamt. Man werde das Konzept in diesem Jahr ohne externen Partner erarbeiten.

Die Eckpunkte des vorjährigen Konzepts bleiben erhalten: In den Kreuzungsbereiche sind weiterhin keine Stände oder Bühnen erlaubt, um die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten. Aufbauten sind zudem nur auf den Gehwegen, nicht jedoch auf der Fahrbahn gestattet. Entlang der Rothenburger Straße, der Görlitzer Straße oder der Katharinenstraße dürfen Veranstalter beidseitig Stände und Bühnen aufbauen. An der Alaunstraße ist eine einseitige Bebauung vorgesehen.

BRN-Büro: Ab Mittwoch, 23. Januar, öffnet das BRN-Büro wieder seine Türen in der Amtsstube Neustadt, Louisenstraße 32. Immer mittwochs, von 15 bis 19 Uhr, berät Büroleiterin Ulla Wacker zu organisatorischen Belangen. Sie vermittelt beispielsweise Ansprechpartner, erläutert Versicherungs- sowie Gema-Regelungen und erklärt, wie Fördergelder zu beantragen sind.

Bescheide: Alle öffentlichen Aktivitäten im Rahmen der Bunten Republik Neustadt bedürfen eines Sondernutzungsantrags. Noch bis zum 8. März können Inselveranstalter den Antrag einreichen. Zusätzlich müssen die Inselveranstalter einen konkreten Lageplan und ein Konzept für ihre Insel vorlegen. Anträge von Einzelveranstaltern sind in der Zeit vom 11. März bis zum 5. April zu stellen. Das Formblatt ist unter www.dresden.de\brn zu finden.

Das BRN-Büro fordert, dass das Rathaus die Genehmigungen spätestens bis Anfang Mai bescheidet – und nicht erst im Juni, wie zuletzt 2018. „Die Veranstalter brauchen Planungssicherheit“, so BRN-Bürochefin Wacker. Auch Schmidt-Lamontain gestand, dass viele Anträge zu spät beschieden wurden. „Jetzt ist die Stadtverwaltung besser vorbereitet, die Genehmigungskonferenzen sollen viel früher stattfinden“, betonte der Bürgermeister. So sollen Probleme schneller bearbeitet und die Genehmigungen früher erteilt werden.

