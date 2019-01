Dresden

Der Stadtrat kommt am 8. Februar auf Antrag der Fraktionen Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und SPD zu einer Sondersitzung zusammen. Die Stadträte werden über einen Antrag der rot-grün-roten Fraktionen beraten, die Etats für Kultur, Soziales und Jugendhilfe um rund 7,6 Millionen Euro aufzustocken. Der Antrag konnte auf der Stadtratssitzung am 24. Januar nicht aufgerufen werden, weil die Stadträte mehrere Stunden über Radwege an der Albertstraße debattierten.

Die lange Radwege-Debatte führte dazu, dass zahlreiche Tagesordnungspunkte auf der Strecke blieben. Da wäre eine Sondersitzung eigentlich praktisch, liegengebliebene Beschlüsse zu treffen. Doch das lässt die Geschäftsordnung des Stadtrats nicht zu: Es kann nur das Thema behandelt werden, für das die Sondersitzung beantragt wurde.

Deshalb müssen die Stadträte eine Woche später nachsitzen: Der Ältestenrat hat sich mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) darauf geeinigt, vor den Winterferien eine zweitägige Stadtratssitzung durchzuführen, um den Rückstand abzuarbeiten. Der Stadtrat wird am Donnerstag, 14. Februar und am Freitag, 15. Februar, zusammenkommen und teilweise mehrfach vertagte Beschlüsse zu treffen. Falls es nicht wieder – der Wahlkampf hat längst begonnen – neue lange Grundsatzdebatten gibt.

Die letzte Sondersitzung des Stadtrates hatte im Juli 2016 stattgefunden, als es um eine Notsanierung des Rathauses ging. Übermäßig teuer sind Sondersitzungen nicht: Es fallen Sitzungsgelder in Höhe von rund 4500 Euro an. Hinzu kommen die Kosten für die Sitzungen der Fraktionsvorstände und der Fraktionen im Vorfeld der Sondersitzung in Höhe von rund 3000 Euro. Der Betrag könnte dann steigen, wenn einzelne Stadträte zur Sondersitzung aus dem Urlaub anreisen müssen und Reisekosten geltend machen.

Von Thomas Baumann-Hartwig