Dresden

Am Montag beginnt der Ausbau der neuen Zentralhaltestelle auf der Kesselsdorfer Straße in Gorbitz. Zu Bauablauf, Fristen und Plänen informieren Stadtverwaltung und Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) am Abend des gleichen Tages, 18.30 Uhr, bei einer Bürgerversammlung im Gemeindesaal der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde „Friede und Hoffnung“, Clara-Zetkin-Straße 30. Dabei werden Straßen- und Tiefbauamtsleiter Reinhard Koettnitz, DVB-Marketingchef Martin Gawalek und DVB-Chefplaner Andreas Neukirch auch den veränderten Fahrbetrieb im Dresdner Westen erläutern und für Fragen bereit stehen.

Die Arbeiten am numerisch ersten Abschnitt des Stadtbahn-2020-Projekts zum Ausbau einer neuen Trasse von der Kesselsdorfer Straße bis zum Großen Garten beginnen am Montag. Nach einigen Vorarbeiten wird dafür ab 14. Januar die Kesselsdorfer Straße zwischen Reisewitzer und Tharandter Straße voll gesperrt. Nach der Umgestaltung wird die Kesselsdorfer Straße in dem Abschnitt ein Fußgängerboulevard mit breiten Fußwegen und einer Großhaltestelle als zentralem Umstiegsort zwischen Regional- und Stadtverkehr im Westen der Stadt sein. Freie Fahrt haben dann dort nur noch Busse und Bahnen.

Von uh