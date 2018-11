Dresden

Am Dienstag, 13. November, findet von 17-18 Uhr eine gemeinsame Bürgersprechstunde der Ortschaftsräte Manuela Schott und Reinhard Vetters (Bündnis 90/die Grünen), Joachim Kubista (SPD), Norbert Kunzmann (Die Linke), in der örtlichen Verwaltungsstelle in Weißig (Bautzner Landstraße 291) im Raum 223 statt. Hauptthema dieser Sprechstunde wird die Parkplatzsituation an Kitas und Schulen im Schönfelder Hochland sein.

Die Sprechstunde zu behinderten- und seniorenpolitischen Fragen und Anliegen in findet in Gruna am Mittwoch, 14. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr im Grünen Büro, Schlüterstraße 7, statt. Es werden die steigende Kosten und Eigenbeiträge in Pflegeheimen diskutiert.

Von Carolin Seyffert