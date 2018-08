Dresden

Das Bündnis 90/Die Grünen in Sachsen startet am 27. August in Dresden mit dem ersten von drei Bürgerforen unter dem Titel „Welches Europa wollen wir?“. Mit Anna Cavazzini, Sprecherin der Grünen Bundesarbeitsgemeinschaft Europa diskutieren zum Auftakt in Dresden unter anderem Rüdiger Kubsch (Euroregion Elbe/Labe) sowie Vertreter von Mission Lifeline, der Europa-Union Sachsen und der Initiative Pulse of Europe Dresden. Beginn der Debatte ist um 18 Uhr im Riesa Efau auf der Wachsbleichstraße 4. Die EU-Bürgerforen sind Teil der laufenden Diskussion über die Programme der Grünen für die Landtags- und Europawahl im kommenden Jahr 2019. Die Veranstaltungsreihe wird in Chemnitz und Leipzig fortgesetzt.

Von DNN