Dresden

Es ist wieder soweit, die Brunnensaison beginnt. Ostern sollen die meisten Brunnen und Wasserspiele, für die die Stadtverwaltung Dresden die Verantwortung hat, wieder sprudeln. „Die anderen folgen nach und nach“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Insgesamt gibt es über 300 Brunnen und Wasserspiele. 87 davon befinden sich in der Verwaltung des Amtes für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

Unvorhergesehene Reparaturarbeiten

Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der Brunnen – wie Filterwechsel und Reinigungsarbeiten – laufen bereits seit Jahresbeginn. „Parallel zu den Inbetriebnahmen müssen auch unvorhergesehene Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Die Inbetriebnahmen erfolgen zu etwa 70 Prozent durch die Brunnenbetreuer des Regiebetriebes Zentrale Technische Dienstleistungen. Die restlichen rund 30 Prozent der Arbeiten übernehmen Fremdfirmen. Das kostet der Stadt pro Jahr etwa 18 000 Euro zusätzlich“, so die Verwaltung.

Die Goldfische schwimmen wieder im Artesischen Brunnen am Albertplatz. Quelle: Anja Schneider

Goldfische schwimmen wieder im Artesischen Brunnen

So sei beispielsweise der Artesische Brunnen entschlammt worden, bevor er befüllt und die Goldfische wieder eingesetzt werden konnten. Im entschlammten Zierbachlaufes der Bürgerwiese fließe schon seit Anfang April das Wasser vom Kaitzbach bis in den Teich. Es dauere aber noch einige Tage, bis der Teich über genügend Wasser verfüge und die Teichfontäne in Betrieb genommen werden könne, informiert die Stadt.

Entfernt seien auch schon die Winterabdeckungen der Brunnen auf dem Albertplatz und diese für den Probelauf vorbereitet. Zudem würden die Springbrunnen auf der Prager Straße und der Vorfläche des Kulturpalastes aus dem Winterschlaf geholt.

Einer der beiden Brunnen auf dem Albertplatz. Quelle: Anja Schneider

„Auch die Trinkbrunnen auf dem Postplatz, der Schloßstraße und der neue Brunnen auf der Gewandhausfläche des Neumarktes spenden bereits erfrischendes Nass. In Betrieb sind ebenfalls der Queckbrunnen an der Hertha-Lindner-Straße, die Brunnenschale im Rosengarten“, zählt die Stadtverwaltung weiter auf. „Der Artesische Brunnen mit seiner Zapfstelle auf dem Albertplatz und die Fontäne Auffahrt Schloss Albrechtsberg, die durch die Stechgrundleitung aus der Dresdner Heide gespeist wird, müssen übrigens nicht alljährlich abgestellt werden. Sie sind ganzjährig in Betrieb.“

Undicht: Brunnen auf Altmarkt und Wiener Platz bleiben trocken

Nicht in Betrieb gehen der östliche Brunnen am Neustädter Markt, der seit dem Hochwasser 2002 stark sanierungsbedürftig ist. Außerdem bleiben der sanierungsbedürftige Brunnen Thäterstraße/Mengsstraße, sowie zwei Wasserspiele auf dem Altmarkt trocken. Bei den beiden Wasserspielen auf dem Altmarkt seien Abdichtungsarbeiten nötig, da das Wasser in die Tiefgarage eindringe. Das gleiche Problem trete bei den Wasserbecken auf dem Wiener Platz auf. „Deshalb können sie in diesem Jahr wahrscheinlich nicht in Betrieb genommen werden.“

Von DNN