Dresden

Ab morgen, 7. August, bis Dienstag, 14. August, wird die Brücke über die Weißeritz im Zuge der Fröbelstraße instand gesetzt. Grund für die Erneuerung ist ein Unfall, bei dem ein Auto gegen das Brückengeländer prallte. Während den Bauarbeiten kommt es werktags an der Fröbelstraße in der Zeit von 9 bis 15 Uhr zu einer teilweisen Sperrung der Fahrbahn stadtauswärts in Richtung des Bramschtunnels. Die Baukosten betragen rund 25.000 Euro, die der Unfallverursacher trägt.

Von DNN