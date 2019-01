Dresden

Paukenschlag in der Dresdner CDU kurz vor der Nominierung der Stadtratskandidaten am Sonnabend: Stadtrat Hans-Joachim Brauns hat in einem zornigen Schreiben an Kreisvorsitzenden Christian Hartmann die Rücknahme seiner Stadtratskandidatur mitgeteilt. Brauns wirft hin, weil er im Wahlkreis 1 (Altstadt) nach dem Willen des CDU-Kreisvorstands nicht auf Listenplatz 1 kandidieren soll.

„In den Gesprächen der vergangenen 15 Monate durfte ich das sichere Gefühl haben, zu dem Personal zu gehören, das auf jeden Fall der CDU-Fraktion in den neu zu wählenden Stadtrat angehören soll.“ Er sei davon ausgegangen, auf Listenplatz 1 gesetzt zu werden, so Brauns. Ein einstimmiges Mietgliedervotum des Ortsverbandes liege vor.

„Ich kann und werde ein solches demütigendes Verhalten nicht hinnehmen.“

Im November 2018 sei er von anderen darauf aufmerksam gemacht worden, dass der Landtagsabgeordnete Patrick Schreiber den Spitzenplatz im Wahlkreis 1 erhalten soll. Schreiber hatte im September angekündigt, nicht mehr für den Landtag zu kandidieren. Schreiber habe ihm gegenüber zu keinem Zeitpunkt auch nur ansatzweise dazu geäußert, in diesem Wahlkreis zu kandidieren, erklärte Brauns. „Ich kann und werde ein solches demütigendes Verhalten um meiner Selbstachtung willen nicht hinnehmen. Weder haben die Mitglieder des Ortsverbandes noch ich ein derart respektloses Verhalten verdient.“

Er habe es nicht für möglich gehalten, dass in der CDU, die gerade für die Werte Ehre, Anstand, Würde, Respekt stünde, so etwas geschehen könne. Er gehöre zu denjenigen, die ihren Lebensunterhalt jenseits der Politik verdienen und die ihre Freizeit für die ehrenamtliche Tätigkeit zur Verfügung stellen.

„Jeder weiß, dass die Stadtratsarbeit inklusive Fraktionsarbeit insbesondere dann, wenn eine Sprecherfunktion übernommen wird, derart intensiv ist, dass Beruf und Ehrenamt zeitlich kaum vereinbar sind.“ Wenn dann ein Landtagsabgeordneter eines derzeit wohl als unsicher anzusehenden Wahlkreises erkläre, für den Landtag nicht mehr kandidieren und einen beruflichen Neustart unternehmen zu wolle, könne ein Stadtratsmandat wegen der zeitlichen Beanspruchung nicht in Betracht kommen, so Brauns.

Meinungsstark und manchmal cholerisch

Wenn dann noch erklärt werde, Schreiber habe den Listenplatz deshalb erhalten, weil er im Wahlkreis bekannter sei als Brauns, werde die Scheinheiligkeit offenbar, so der CDU-Stadtrat. Zumal es mit seiner Person um das Thema Ordnung und Sicherheit gehe – eine Kernkompetenz der CDU, die personell mit der vom Kreisvorstand vorgeschlagenen Liste nicht mehr untersetzt sei.

„Ich bin Richter am Landgericht, ich bin nicht auf die Stadtratstätigkeit angewiesen. Ich brauche für mein Engagement allein Loyalität, Ehrlichkeit, Anstand und Respekt. Daran fehlt es in demütigender Weise. Wenn der Kreisvorstand meint, mit mir in dieser Weise umgehen zu können, liegt er falsch“, schließt Brauns sein Schreiben.

Der 59-jährige Hans-Joachim Brauns ist seit 2001 – mit einer kurzen Unterbrechung – Mitglied des Stadtrats. Dabei machte sich der meinungsstarke und manchmal auch cholerische Kommunalpolitiker zunächst als baupolitischer Sprecher der CDU-Fraktion einen Namen. Politische Gegner verpassten ihm, der vehement für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur eintrat, den Spitznamen „Beton-Brauns“. 2014 trat Brauns im Wahlkreis 1 von Listenplatz 2 an und wurde nach seinem Wiedereinzug in den Stadtrat Sprecher für Ordnung und Sicherheit der CDU-Fraktion.

Ein namhaftes Dresdner CDU-Mitglied erklärte gegenüber DNN: „Die Partei hat aus der Bundestagswahl nichts gelernt. Die Hinterzimmerpolitik wird einfach fortgeführt.“ Mit Brauns verliere die CDU-Fraktion einen profilierten Stadtrat und einen Juristen. „Da bleibt inhaltlich eine Flanke offen“, so das CDU-Mitglied.

Von Thomas Baumann-Hartwig