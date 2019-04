Dresden

Was haben der Braunkohleausstieg und die Abfallentsorgung in Dresden miteinander zu tun? Sehr viel! Weil die Braunkohle-Kraftwerke schrittweise vom Netz gehen sollen, muss Dresden die Entsorgungsstrategie ändern. Das legt eine Vorlage aus dem Ressort von Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) nahe.

Modernisierungspläne gekippt

Das Problem: Die Abfälle der Dresdner Haushalte werden auf der Anlage am Hammerweg sortiert und dann zu Ersatzbrennstoffen verarbeitet. Diese Brennstoffe wiederum werden in Kraftwerken verfeuert oder in Zementwerken verarbeitet. Mit dem vom Bund festgeschriebenen Braunkohleausstieg ist jedoch der Markt für die Ersatzbrennstoffe zusammengebrochen.

Laut Vorlage will sich der Hauptvertragspartner bei Abschluss eines neuen Vertrags das Recht zusichern lassen, ohne Schadensersatzansprüche die Abnahme von Ersatzbrennstoffen vorzeitig einzustellen. Dann würde Dresden im schlimmsten Fall auf 30.000 bis 35.000 Tonnen Ersatzbrennstoffen sitzenbleiben. Ein weiterer Abnehmer sei bereits vorstellig geworden und wolle die Abnahmemenge von 10.000 Tonnen pro Jahr verringern, heißt es in der Vorlage der Umweltbürgermeisterin.

Die Anlage am Hammerweg Quelle: DNN

Die Situation wird nicht besser, schätzen die Betreiber von Biologisch-Mechanischen Anlagen (BMA) in ganz Deutschland ein. Heißt für Dresden: Die BMA am Hammerweg wird zum Auslaufmodell. Bis zum 7. März 2021 läuft die Genehmigung für den Betrieb der Anlage. Noch im vergangenen Jahr plante das Jähnigen-Ressort, die BMA für 9,3 Millionen so zu modernisieren, dass sie über 2021 hinaus weiterbetrieben werden kann. „Die sich abzeichnenden Einschränkungen auf dem Markt führen zu erheblichen Zweifeln hinsichtlich der Amortisation einer Investition in dieser Größenordnung“, heißt es in der Vorlage.

Auswirkungen auf Müllgebühren möglich

Die Anlage am Hammerweg soll nun zu einer Umladestation für unbehandelten Restmüll umgebaut werden. Das kostet rund 3,1 Millionen Euro. Am 7. März 2021 werden die letzten Brennstoffe aus behandelten Müll produziert. Wer ab 8. März 2021 die Müllberge der Dresdner Haushalte entsorgt, soll durch eine EU-weite Ausschreibung entschieden werden. Die Vergabe soll der Ausschuss für Wirtschaftsförderung Ende 2019 vornehmen.

Nachteil der neuen Variante: Der Müll kommt unbehandelt in die Müllverbrennungsanlage. Vorteil: Die bei der Verarbeitung des Mülls zu Brennstoff anfallenden Ressourcen werden gespart. Die Transportwege könnten sich außerdem deutlich verkürzen. Die größte Menge an Ersatzbrennstoffen wird gegenwärtig 120 Kilometer weit transportiert. Die Verbrennungsanlage Lauta liegt dagegen nur 55 Kilometer von Dresden entfernt.

Welche Auswirkungen der Strategiewechsel auf die Müllgebühren hat, lässt sich gegenwärtig noch nicht berechnen. Das steht erst fest, wenn die Entsorgungskosten pro Tonne vertraglich fixiert sind.

Der Umweltausschuss des Stadtrats soll die neue Strategie bereits auf seiner Sitzung am 25. März beschließen.

Von Thomas Baumann-Hartwig