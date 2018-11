Dresden

Das Einzelhandelsunternehmen Globus geht davon aus, dass in naher Zukunft ein Grundstück für die Ansiedlung eines Marktes in Dresden gefunden wird. Globus stehe der von Stadtrat und Politik gewünschten Suche nach einem Alternativstandort in Dresden weiterhin offen gegenüber. „Es liegt beiden Seiten in jeder Weise an einem tragfähigen Konsens. Die Zusammenarbeit erfolgt vertraulich und äußerst konstruktiv. Wir sind guten Mutes, in absehbarer Zeit eine für alle Seiten zufriedenstellende Lösung zu finden“, erklärte Enrico Wilde, Regionalleiter Standortplanung bei Globus, auf Anfrage der DNN.

Wilde bestätigte, dass Globus Einspruch gegen die Baugenehmigung für die neue Bosch-Fabrik in Rähnitz eingelegt hat. „Globus betreibt in unmittelbarer Nähe einen Globus-Baumarkt, in dem täglich hunderte Menschen arbeiten und mehrere Tausend einkaufen.“ Hintergrund für den jetzigen formalen Einspruch gegen das Bosch-Vorhaben sei, dass ein Halbleiterwerk möglicherweise den Betrieb dieses Baumarktes einschränken oder eine Gefahr für Mitarbeiter und Kunden darstellen könne, so der Globus-Manager.

„Sinn der Sicherheit von Mitarbeitern und Kunden haben wir daher, wie in solchen Fällen üblich, zunächst formalen Einspruch eingelegt“, so Wilde. Nur so könne Globus rechtlich korrekt über eine Akteneinsicht überhaupt erst eine detaillierte Prüfung der Sachlage einleiten. „Das Vorhaben von Bosch wurde dadurch in keinster Weise behindert. Aktuell stehen wir in direktem Austausch mit dem Unternehmen. Weitere rechtliche Schritte sind nicht geplant“.

Es gebe keinerlei Zusammenhänge zwischen dem formalen Einspruch und der Suche nach einem Alternativgrundstück für den Alten Leipziger Bahnhof, betonte der Globus-Manager. „Ganz im Gegenteil: Wir begrüßen prinzipiell die Ansiedlung weiterer Unternehmen im Umfeld unserer Märke.“ Das Nachbargrundstück des Globus-Baumarktes in Rähnitz sei im Herbst/Winter 2017 in die weitere Prüfung der vom Stadtrat gewünschten Alternativen zum Alten Leipziger Bahnhof aufgenommen worden, da es für ein Globus-Warenhaus eine optimale Größe habe.

Globus hat sich nach DNN-Informationen eine Kaufoption für das Grundstück gesichert. Die Wirtschaftsförderung hatte die Fläche aber als Erweiterungspotenzial für Bosch und für die Ansiedlung von Zulieferern für das Halbleiterwerk vorgesehen. Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung eine Veränderungssperre für das Areal beschlossen, mit der Einzelhandel und auch Wohnungsbau ausgeschlossen werden. „Gerüchte und Behauptungen um die Verwendung dieses Grundstücks für Wohnungsbau oder ähnliches sind nicht mit Globus in Verbindung zu bringen“, stellt der Manager jetzt klar.

Das Einzelhandelsunternehmen Globus hat 2011 seine Pläne bekanntgegeben, auf dem Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs einen Einkaufsmarkt zu errichten. Damals handelte es sich um eine verwilderte Brachfläche ohne städtebauliche Perspektive. Dank der positiven Entwicklung von Dresden rückte das Grundstück ab 2014 zunehmend in den Fokus der Stadtplanung. Jetzt soll dort ein neues Stadtquartier mit Wohnungen, Büros und Kultureinrichtungen etabliert werden.

Wilde erklärte, die Sachlage bezüglich des Alten Leipziger Bahnhofs bleibe bei Globus unverändert. „In eine weiterführende Planung können wir erst dann einsteigen, wenn seitens der Stadt belastbare Informationen bezüglich möglicher Alternativstandorte vorliegen.“

Nach DNN-Informationen besteht hinter den Kulissen Einigkeit über ein Grundstück, das sich allerdings nicht in Besitz der Landeshauptstadt, sondern des Freistaats befindet. Deshalb sitzt auch das Land mit am Verhandlungstisch.

Der Technologiekonzern Bosch realisiert in Rähnitz die größte Investition der Unternehmensgeschichte. Für rund eine Milliarde Euro wird das hochmoderne Werk errichtet, in dem bis zu 700 Arbeitsplätze entstehen.

Von Thomas Baumann-Hartwig