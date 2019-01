Dresden

Auszubildende zum Krankenpflegehelfer, Diätassistent oder Ergotherapeut an der DPFA Akademiengruppe in Dresden müssen ihre Ausbildung an einer anderen Schule fortsetzen. Der Grund: Der sächsische Bildungsträger schließt die Ausbildungsgänge aus wirtschaftlichen Gründen zum 31. Januar.

„Wir wollen keine Schlammschlacht, aber sind traurig über das Prozedere“, sagt eine Schülerin der Diätassistenten-Klasse. Nach ihren Angaben wurden die mehr als 30 betroffenen Schüler erst am Montag informiert, dass sie ab Februar auf andere Schulen in Dresden gehen müssen. „Wir sind dankbar, dass wir ohne Verzögerung wechseln können aber wir hätten uns gewünscht, in den Prozess miteinbezogen zu werden“. Das gilt besonders für die Krankenpflegehelfer, die bald ihre Abschlussprüfungen schreiben werden.

„Seit knapp zehn Jahren beobachten wir einen kontinuierlichen Rückgang an Schülerzahlen in der beruflichen Ausbildung“. sagt DPFA-Sprecherin Anne-Kathrin Findeiß. Als Ursache sieht sie zum einen den Geburtenrückgang bis in die 2000er Jahre und zum anderen die Angebotszunahme von dualen Ausbildungsmöglichkeiten als Alternative zur beruflichen. „Hinzu kommen hohe Abbrecherquoten bei einigen Ausbildungsgängen“.

Die Akademie will sich ab dem Schuljahr 2019/2020 daher auf die Sozialberufe Sozialassistent, Erzieher und Logopäde fokussieren.

Von Tomke Giedigkeit