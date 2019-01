Dresden

Am Sonnabend, 4. Februar, ist der Weltkrebstag und das DRK ruft zur Blutspende auf. Blutspender übernehmen eine wichtige Rolle bei der Behandlung von Krebserkrankungen. Für viele Erkrankungen sind aus menschlichem Blut gewonnene Präparate oft die einzige Behandlungs- oder Heilungsmöglichkeit.

Im Institut Dresden, Blasewitzer Straße 68/70, findet immer montags von 6.30 bis 19 Uhr, von Dienstag bis Donnerstag von 12 bis 19 Uhr und freitags von 6.30 bis 13 Uhr die Blutspende des DRK statt. Am Dienstag, 5. Februar, findet auch in der Alberstadt, bei der KV Sachsen, Schützenhöhe 12, von 9 bis 13 Uhr die Blutspende statt. Am Mittwoch, 27. Februar, gastiert das DRK-Blutspendemobil von 10 bis 14 Uhr bei der Stadtentwässerung Dresden, Scharfenberger Straße 152. In Klotzsche wird es am Sonnabend, 9. Februar, (9 bis 13 Uhr und am Dienstag, 19. Februar, am Flughafen, Flughafenstraße (Standplatz: Verwaltungsgebäude) Halt machen. Am Freitag, 22. Februar, ist es in Nickern zu Gast. Dort bleibt es beim Kaufpark Dresden auf dem Oberdeck, vor Sconto, Dohnaer Straße 246 von 15 bis 18 Uhr stehen.

Weitere Termine können Interessierte unter blutspende.de einsehen. Zur Blutspende muss der Personalausweis mitgebracht werden.

Von Carolin Seyffert