Dresden

Rot-Gün-Rot hat sich auf die Eckpunkte für den Haushalt 2019/2020 verständigt. Diese Daten werden jetzt den Fraktionen vorgestellt, danach werde die Stadtratsmehrheit das Gespräch suchen, kündigte SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser an. So habe man CDU-Fraktionsvorsitzenden Jan Donhauser zu einem Gespräch eingeladen. „Wir liegen in unseren Positionen nicht so weit auseinander. Vielleicht kommen wir zusammen“, erklärte Frohwieser.

Die endgültige Abstimmung zum Haushalt könne auf einer Sondersitzung des Finanzausschusses am 20. November erfolgen. Diesen Termin habe Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vorgeschlagen, der von Rot-Grün-Rot gebeten worden war, die Sondersitzung zu leiten. Die Stadtratsmehrheit hatte betont, einen Haushalt im Einvernehmen mit OB aufstellen zu wollen. Am 22. November steht der Haushalt im Stadtrat zur Abstimmung.

„Wohnen muss bezahlbar sein. Deshalb investieren wir in erheblichem Umfang in den sozialen Wohnungsbau. Darüber hinaus sichern wir das Sozialticket für Bus und Bahn. Rot-Grün-Rot verteilt eine ganz erhebliche Summe um, und zwar zu Gunsten der sozialen Gerechtigkeit, der Stärkung der Kultur und für mehr Demokratie in unserer Stadt„, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. So sollen für die städtische Wohnungsgesellschaft Wohnen in Dresden zehn Millionen Euro pro Jahr für Flächenankäufe zur Verfügung stehen. Die Stadtteile sollen ein Budget von 25 Euro pro Einwohner erhalten.

„Ich freue mich, dass wir mit diesem Haushalt deutliche Schwerpunkte im Bereich ökologischer Stadtentwicklung und Radverkehr setzen und einen weiteren Schub für die Kulturhauptstadtbewerbung erreichen können„, erklärte Grünen-Fraktionsvorsitzende Christiane Filius-Jehne. Die Kooperation hatte sich in ihren Eckpunkten auf eine deutliche Erhöhung der Kulturförderung geeinigt.

„Klarer Schwerpunkt liegt auf den Bildungsausgaben, bei denen wir im eingeplanten Budget auch Mittel zum Beispiel für das Berufsschulzentrum Altroßthal und die Sporthalle des Gymnasiums Gorbitz sehen. Wir wollen aber auch zusätzliche Sportplätze sanieren und deutlich mehr Straßenbäume pflanzen“, nannte Frohwieser die Prioritäten der SPD.

Donhauser erklärte, es sei immer möglich, mit der CDU Gespräche zu führen. „Man sollte nie die Tür zuschlagen.“ Er habe aber nicht vor, mit Rot-Grün-Rot das vorgelegte Paket zu besprechen. „Wenn ich eine Einladung bekomme, werde ich mit jeder Fraktion sprechen“, kündige er an. Die Vorschläge von Rot-Grün-Rot, die er auch erst seit Montagabend kenne, würden ihm Sorgenfalten bereiten. „Sie hinterlassen bei mir mehr Fragen als Antworten“, erklärte der CDU-Politiker, „insbesondere was die Stabilität des Haushaltes angeht.“

Investive Ausgaben für Schulen, Kindertagesstätten, Straßen und Sportstätten müssten gut abgewogen werden gegenüber konsumtiven Ausgaben. Er halte es auch nicht für gut, dass die Gelder für das neue Verwaltungszentrum auf dem Ferdinandplatz gekürzt werden sollen. „Das verlagert die Probleme nur in die Zukunft und hat mit solidem Wirtschaften nichts zu tun.“

Holger Zastrow, Vorsitzender der Fraktion FDP/Freie Bürger, sieht es ähnlich. „Wenn wir uns am Verwaltungszentrum vergreifen, werden wir auf dem Ferdinandplatz nie fertig. Dann haben wir dort auf Ewigkeit halbe Häuser stehen“, befürchtet er. Bei der rot-grün-roten Stadtratsmehrheit habe eine Art Torschlusspanik eingesetzt. „Sie wissen, dass sie nächstes Jahr abgewählt werden. Deshalb versuchen sie jetzt noch, die von ihnen geschaffenen Strukturen zu zementieren.“

Seine Fraktion, so Zastrow, werde nur einen eigenen Vorschlag unterbreiten. „Wir wollen die Finanzierung der Fernsehturmsanierung sicherstellen.“ Ansonsten lege man nichts vor, weil man die Spielchen von Rot-Grün-Rot kenne. „Dort herrscht absolutes Betondenken vor, aber kein Interesse an unseren Vorschlägen.“ Die Stadtratsmehrheit habe nur konsumtive Ausgaben im Blick, die auf Dauer festgeschrieben werden sollten. „Man holt noch einmal das Maximum aus der Stadt heraus in der Gewissheit, die Wahl zu verlieren“, so der Fraktionsvorsitzende.

Von Thomas Baumann-Hartwig