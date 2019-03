Dresden

Der US-Stadtsoziologe Ray Oldenburg prägte einst die Idee des „dritten Ortes“. Aus seiner Perspektive haben die meisten Menschen einen besonders wichtigen Lebensort, das Zuhause. Die Arbeitsstätte ist in diesem Schema der zweite wichtige Lebensort. Und dann kann es eben noch einen „dritten Ort“ geben, der wichtig ist.

Das kann eine Straße sein, ein Lieblings-Café, eine Tanke, vor der sich die Clique trifft. Diesen besonderen Platz im Leben kann aber auch eine Leihbücherei einnehmen– das haben ganz besonders die vielbesuchte Sächsische Landes- und Uni-Bibliothek (SLUB) und die Städtischen Bibliotheken in Dresden bewiesen: Sie sind längst keine bloße Bücherausleihe mehr, sondern Plätze, an denen man sich trifft, die Freizeit verbringt, schmökert, spielt, vielleicht auch einfach nur im Internet herumsurft.

Besucherzahlen um 9,1 Prozent gestiegen

Das Konzept einer starken Zentralbibliothek, umgeben von einem dezentralen Netz aus Stadtteil- und Schulbibliotheken habe sich als echtes Erfolgsrezept in Dresden erwiesen, schätzte Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch ( Die Linke) ein: „Unsere Bibliotheken sind zu diesem dritten Ort geworden.“

Das belegen auch die neuesten Statistiken: Die Besucherzahlen im gesamten städtischen Netz sind 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 9,1 Prozent auf fast 1,7 Millionen Gäste gestiegen. Auch die Entleihungen legten um 2,5 Prozent auf 5,386 Millionen zu. Eine gewisse Renaissance des Buches könne dabei eine Rolle gespielt haben, mutmaßt Bibliothekendirektor Arendt Flemming: Manchem sei wohl klar geworden, dass das zwar teure, in der Bibliothek aber gratis ausleihbare Sachbuch eben doch manchmal die zuverlässigere Informationsquelle als das Internet sei. Und: Auch im zweiten Jahr nach der Eröffnung entwickele die im Kulturpalast fusionierte Zentralbibliothek eine starke Anziehungskraft als ein „Bienenstock der Bildung.“

Bibliotheken sieben Tage die Woche jeweils von 10 bis 22 Uhr geöffnet

Stärken will Flemming nun vor allem die Stadtteilbibliotheken: Er möchte die Öffnungszeiten aller Bibliotheken – mit Ausnahme der Zentralbibliothek – deutlich verlängern: Sie sollen in Zukunft nach dem Modell „7-10-10“ öffnen: Sieben Tage die Woche jeweils von 10 bis 22 Uhr können die Dresdner dann in ihrer Bibliothek im Stadtteil lesen, Schach spielen oder sich auch nur treffen. „Wir prüfen noch, wie genau wir das realisieren können“, teilte der Direktor mit.

Denn Geld für zusätzliche Bibliothekare wird er dafür nicht bekommen, das ist schon absehbar. Deshalb denken er und sein Team über eine technische oder eine personelle Lösung nach: Einerseits könnte er die Bibliotheken wie mancherorts in Skandinavien mit Überwachungskameras und Automatiktüren nachrüsten, die sich abends und sonntags per Bibo-Ausweis öffnen lassen, auch wenn keine Bibliothekarinnen da sind. Diese Lösung würde aber wahrscheinlich Kinder von diesem Modell ausschließen. Alternativ könnte Flemming einen Sicherheitsdienst für die Abend- und Sonntagszeiten anheuern. „Wir untersuchen noch, was wieviel kosten würde“, sagt er.

Weitere Innovationen geplant

Die verlängerten Öffnungszeiten sind als ein Beitrag zu Dresdens Bewerbung als Kulturhauptstadt Europas unter dem Motto „Neue Heimat“ für das Jahr 2025 gedacht. In diesem Zuge entwickeln die Bibliothekare derzeit weitere Innovationen, die sie noch vorstellen wollen. Auch besondere Bibliotheks-Angebote wie „Dialog in Deutsch“ für Flüchtlinge und andere Ausländer, die in der Stadt ein neues Zuhause gefunden haben, dürften sich in das Motto einfügen.

Außerdem sollen in diesem Jahr zehn weitere neue Schulbibliotheken entstehen, kündigte der Direktor an: fünf in Grundschulen, fünf in Gymnasien. Derweil knobelt sein Team noch immer an einer Lösung für die Bibliothek Weixdorf: Die ist an für sich beliebt, aber derzeit wegen einer fehlenden Fluchttreppe teilgesperrt: Maximal zehn Leser gleichzeitig dürfen sich dort aufhalten. Um diese Beschränkung aufzuheben, warten die Bibliothekare nun auf Geld und Baugenehmigung für eine nachträglich einzubauende Fluchttreppe.

Ein Langzeitproblem ist dafür nun gelöst: Die Südbibliothek bekommt in diesem Jahr ein neues, 400 Quadratmeter großes Domizil in der Münchner Straße 28, gleich neben einem geplanten Café. „Drei Jahre haben wir gesucht“, berichtete Flemming. „Immer wieder sind uns Vermieter im letzten Moment von der Schippe gesprungen. Aber jetzt ist es endlich geschafft.“

Von Heiko Weckbrodt