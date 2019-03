Dresden

In Berlin haben kürzlich mehr als 100 Familien die Kündigung der Kita ihrer Kinder bekommen. Grund: Der freie Träger hatte nicht mehr genügend Personal. „Zur Zeit ist das in Dresden nicht vorstellbar“, erklärte auf DNN-Anfrage Sabine Bibas, Leiterin des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen, der die städtischen Kinderkrippen, Kindergärten und Horte verwaltet.

Der Zuwachs in Bewerbern bleibt hinter dem Anstieg der freien Stellen in Kindereinrichtungen der Stadt Dresden zurück. Quelle: dpa/Grafik: Stadt

„Wir wissen allerdings von den Trägern, dass es immer schwieriger wird, Personal zu finden“, fügte Bibas hinzu. Das ist vor allem im Laufe des Jahres so, wenn nicht gerade die Ausbildung an den Fachschulen endet. Personalprobleme seien ein großes Thema, da beispielsweise schwangere Mitarbeiterinnen praktisch von heute auf morgen ausfallen würden. Dann komme es schnell zu Engpässen, werde es für alle schwierig, machte Bibas klar, dass die Probleme auch um die städtischen Kitas keinen Bogen machen.

Kultus muss Fachkräftebedarf wahrnehmen

Die Eigenbetriebsleiterin hofft, dass sich auch im sächsischen Kultusministerium mehr Problembewusstsein bei „der Wahrnehmung eines Fachkräftebedarfs“ einstellt. Der Blick auf Statistiken genüge da nicht. „Es reicht nicht mehr, was von den Schulen als Absolventen abgeht“, erklärte sie. Daher stehe auch die Frage im Raum, ob der Beruf noch attraktiv genug sei. Aufstiegschancen gebe es nur mit einem akademischen Abschluss. Universitäre Abschlüsse für Erzieher im Vorschulbereich hätte unter anderem aber auch Konsequenzen für die Bezahlung, das müsste dann auch dem Freistaat, der Stadt und den Eltern klar sein, die die Kindereinrichtungen finanzieren.

Die Grafik zeigt die Altersstruktur der Mitarbeiter in städtischen Kindereinrichtungen. Quelle: Stadt

Um die Personalprobleme zu entspannen, müssten für die berufsbegleitende Ausbildung bessere Bedingungen geschaffen werden. Wer für seine Fortbildung verkürzt arbeite, nimmt eine geringere Bezahlung in Kauf. Wenn Quereinsteiger, die zunächst als pädagogische Mitarbeiter eingestellt würden und dann eine Qualifikation machen, um als vollwertige Erzieher eingesetzt werden zu können, sollte ihnen vertraglich entgegengekommen werden. So könnte sich Bibas einen 40-Stunden-Vertrag vorstellen, bei dem Mitarbeiter aber nur 32 Stunden pro Woche arbeiten. Die verbleibenden acht Stunden müssten dann vom Land ausgeglichen werden, meinte Bibas. Auch für das Mentoring müssten Stunden bereitgestellt werden.

Gute Ansätze bei Giffey

Auch die Anerkennungsverfahren für ausländische Abschlüsse dauerten zu lange. Eine gestandene Frau mit 40 Jahren und Uniabschluss habe verständlicherweise keine Interesse an einer vierjährigen Ausbildung. In solchen Fällen dürfe nicht das komplette Programm verlangt werden, müsse mit kleineren Modulen mehr Flexibilität gezeigt werden.

Positive Ansätze sieht Bibas in einem Programm, das Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, angekündigt hat. Die SPD-Politikerin will ab dem neuen Ausbildungsjahr von Sommer 2019 bis 2022 rund 300 Millionen Euro „als Impuls für die Länder“ zur Verfügung stellen. Das Geld soll unter anderem dazu verwendet werden, die Erzieherausbildung in Zukunft zu vergüten. „Es gibt Interesse an diesem Beruf, aber für zu viele ist er nicht attraktiv genug“, sagte Giffey. „Solange wir keine bessere Bezahlung und Anerkennung erreichen, dürfte sich daran auch nichts ändern.“

Das Durchschnittsalter der pädagogischen Kita-Mitarbeiter ist seit 2003 deutlich gesunken. Quelle: Stadt

„Wie die Umsetzung des Vorstoßes der Ministerin in den Ländern erfolgt, können wir noch nicht bewerten“, sagte dazu Eigenbetriebsleiterin Bibas. „In der Praxis nehmen wir allerdings sehr wohl wahr, dass die lange Ausbildungszeit und die fehlende Ausbildungsvergütung junge Menschen und Quereinsteiger von diesem tollen und für die Gesellschaft wichtigen Beruf abschreckt.“ Um das Berufsbild zukunftsfähig zu machen, wären wichtige Anpassungen erforderlich.

Zu wenig Bewerber für freie Stellen

Die Einstellungslage wurde in der Vergangenheit insbesondere deshalb schwieriger, weil den steigenden Einstellungsbedarfen nur eine etwa gleiche Zahl von Bewerbern gegenüber stand. Die Bewerber kommen nahezu gänzlich aus den aktuellen Abschlussjahrgängen der Berufsfachschulen. Bislang konnte die Stadt alle ausgeschriebenen Stellen besetzen. Aktuell rechne der Eigenbetrieb mit einem Einstellungsbedarf von rund 370 neuen Erzieherinnen und Erziehern im Jahr 2019. Die dafür erforderlichen Ausschreibungen laufen bereits. Mit Unterstützung der neu eingestellten Pädagogen sollen unter anderem die vom Land festgelegten Vor- und Nachbereitungszeiten ausgeglichen werden.

Einerseits profitiere der Eigenbetrieb nach Bibas’ Ansicht von seinem guten Ruf unter Fachleuten. Das professionelle Image allein reiche aber nicht aus, um bei einer so angespannten Arbeitsmarktlage, geeignetes Personal rekrutieren zu können. Insbesondere außerhalb der Sommermonate, in denen die Absolventen der Fachschulen den Arbeitsmarkt beleben, stehen kaum Bewerber zur Verfügung.

Gezielte Werbeaktionen

Ein Baustein sei die „gezielte Öffentlichkeitsarbeit“, die seit 2017 deutlich ausgebaut worden sei beispielsweise um eine Postkartenaktion, Werbeanzeigen in Tages- und Fachzeitschriften, Tage der offenen Tür oder die Erweiterung des Internetauftritts.

Daran soll auch 2019 angeschlossen werden. Bibas: „Dann laden wir im Herbst wieder interessierte Fachkräfte und Fachschüler zu einem Kennenlernnachmittag im Rathaus sowie einem Tag der offen Tür in unseren Kitas und Horten ein.“ Nähere Informationen finden sich bereits auf den Internetseiten des Eigenbetriebes unter www.dresden.de/kita-karriere.

Von Ingolf Pleil