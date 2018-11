Dersden

Ein junger Mann, 25 Jahre alt, lernt ein Mädchen kennen, beide verlieben sich, haben eine Beziehung, trotzen allen Widernissen und leben heute, Jahre nach ihrem Kennelernen, glücklich und zufrieden mit ihrem im Frühjahr geborenen Kind zusammen. Das klingt, vor allem heutzutage, doch fast wie ein Märchen. Allerdings hat die romantische Geschichte einen Haken und zwar einen ziemlich großen.

Partnerin bei Beziehungsstart 12

Das Mädchen war am Anfang der Beziehung gerade einmal zwölf Jahre alt. Der junge Mann hatte also längere Zeit eine sexuelle Beziehung zu einem Kind. Als die Mutter des Mädchens die Sache herausbekam, erstattete sie Anzeige. Das ist schon Jahre her, gesundheitliche Probleme des jungen Mannes verhinderten eine frühere Verhandlung.

Am Montag nun musste sich der inzwischen 31-Jährige wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes vor dem Dresdner Landgericht verantworten.

Quadratur des Kreises

Ein Fall wie dieser ist auch für die Jugendkammer des Gerichts nicht einfach. Auf der einen Seite ist die Beziehung für die Betroffenen die große Liebe, auf der anderen Seite hat sich der Angeklagte strafbar gemacht. Sexuelle Handlungen an Kindern sind nun mal verboten. Soll man ihn nun ins Gefängnis stecken und die heute 19-Jährige mit dem Baby allein lassen? Klingt wie die Quadratur des Kreises.

Die Kammer ging von minderschweren Fällen aus. Sie zog alles sehr straff zusammen und verurteilte den Angeklagten – der in keinster Weise strafrechtlich vorbelastet ist – zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Die wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zudem muss er 50 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten.

„Das war kein Missbrauch im herkömmlichen Sinne, alles geschah einvernehmlich, zudem wurden Kondome benutzt. Das Mädchen fühlte sich nie als Opfer, sie wollte den Sex auch“, so der Vorsitzende Richter Andreas Ziegler. „Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sexuelle Handlungen an Kindern verboten sind.“

Von Monika Löffler