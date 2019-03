Dresden

Vom Bett aus die Welt verändern – so hatte sich das John Lennon einst mal gedacht. Seine Vorstellung blieb Illusion, vorerst. Doch die Idee vom Bed-In For Peace, ei­ner Art Sit-in, dass der Ex-Beatle und seine Frau Yoko Ono 1969 im Hilton in Amsterdam erstmals ze­lebrierten, findet Nachahmer und er­lebt am 12. April zwischen 15 und 21 Uhr nun in Dresden im The Student Hotel an Prager Straße als „Bed Talks“ eine Neuauflage.

Im November des vergangenen Jahres war im früheren Hotelklotz „Lilienstein“ nach mehrmonatiger Re­novierung das The Student Hotel neu eröffnet worden. Kein normales Hotel, sondern vielmehr Treffpunkt für Kreative. Ein Ort, wo gemeinsam gelebt, gear­beitet und entwickelt wird – und ein Haus, dass nach außen für Interessierte offen steht. Entsprechend richtet sich die für den 12. April ge­plante Veranstaltung auch an al­le Neugierige, um das Hotel und die Ge­meinschaft darin näher kennenzulernen.

Mit einem Mix aus Vorträgen, Workshops und Gesprächen über Kunst, Innovationen und Fortschritt will das Hotel unter der Überschrift „Traditionalismus vs Fortschritt“ Leute zusammenbringen. Im Fo­­kus steht tatsächlich ein Bett, auf dem sich Redner und Gäste kennenlernen, gegenseitig inspirieren und ge­meinsame Projekte verabreden können. Das Bett, ein ei­gentlich intimer Ort, ist bewusst ge­wählt, um einen ungezwungenen Austausch zu fördern. DJs und Bands sorgen für Musik, die Espresso-Bar im Hotel lädt zum Verweilen ein.

Die Kette The Student Hotel ist in­zwischen an zwölf Standorten in ganz Europa vertreten, das Haus in Dresden ist bisher die einzige De­pendance in Deutschland. Die Reihe Bed Talks hat sich bereits an anderen Standorten be­währt, die erste Veranstaltung dieser Art fand 2016 im The Student Hotel in Amsterdam statt. Die Teilnahme ist kostenlos, um eine vorherige Anmeldung wird aber ge­­beten. Weitere Informationen gibt es im Internet.

Internet: www.bedtalks.nl; An­meldung über Eventbrite: https://bit.ly/2GRfOCi

Von seko