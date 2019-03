Dresden

Wegen Betruges muss sich ein betrügerisches Zweiergespann verantworten. Wie die Polizei mitteilte, hatten eine 27-jährige Frau und ein 30-jähriger Mann versucht, auf falschen Namen bestellte Pakete anzunehmen. Dazu brachten sie an dem Briefkasten einer Wohnung an der Birkenstraße einen fremden Namen an. Dem Mieter fiel das bei seiner Rückkehr auf und er informierte die Polizei.

Die Beamten konnten im Zuge der Ermittlungen die zwei Deutschen festnehmen, als sie ein auf die falsche Adresse bestelltes Paket an einer Poststation abholen wollten.

Von PS