Dresden

Ab dem 3. bis zum 30. September kommt es zwischen dem Autobahndreieck Dresden-Nord und der A 4-Anschlussstelle Hermsdorf am Überführungsbauwerk des Wirtschaftsweges nach Marsdorf, der die A 4 hier überquert, zu Verkehrseinschränkungen. Zur Neuerrichtung einer Betonschutzwand im Mittelstreifen auf einer Strecke von 140 Metern in beiden Richtungen ist die Absicherung der Baustelle notwendig. Es stehen dann weiterhin alle Fahrspuren zur Verfügung, allerdings verengt und mit Tempo 80.

Gleiche Bedingen herrschen zur selben Zeit an der A 4-Anschlussstelle Hermsdorf auf der Richtungsfahrbahn Dresden an der B 97-Brücke über die A 4. Hier erfolgt die Anbindung der bestehenden Betonschutzwände im Mittelstreifen an die neu errichteten Stahlschutzplanken. Eine Vollsperrung ist notwendig. Eine Bedarfsumleitung wird über die A 4-Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla eingerichtet.

Voraussichtlich vom 8. Oktober bis 1. November sind dieselben Arbeiten in der Gegenrichtung geplant. Die Fahrtrichtung Görlitz wird zu den gleichen Bedingungen eingeschränkt. Die A 4-Anschlussstelle Hermsdorf ist in der Auffahrt nach Görlitz und in der Ausfahrt aus Dresden kommend gesperrt.

Von Carolin Seyffert