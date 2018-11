Dresden

Am Mittwoch, 14. November, wird um 19.30 Uhr der Film „Guardians of the Earth“ (Österreich/Deutschland, 2017, Filip Antoni Malinowski) im Programmkino Ost, Schandauer Straße 73, gezeigt. Die Vorführung findet anlässlich des „Move it!“ Filmfestivals Dresden statt, der Eintritt kostet 6€.

Der Dokumentarfilm beobachtet die elftägigen Verhandlungen bei der Pariser Weltklimakonferenz 2015, mit dem historischen Entschluss, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius zu begrenzen. Der Film gibt einen Einblick in den Verhandlungsprozess und offenbart die verschiedenen Länderinteressen.

Im Anschluss diskutieren Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen, Regisseur Filip Antoni Malinowski und Elisabeth Frank, Leiterin der Klima-AG und Lehrerin an der Christlichen Schule Dresden, was auf verschiedenen Ebenen für den Klimaschutz getan werden muss und welche Schritte nötig sind.

Von Carolin Seyffert