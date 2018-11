Dresden

„Leipzig handelt, Chemnitz arbeitet und Dresden feiert!“ So hieß es schon früher – und so ist das Motto des Elbhangfestes 2019. Nach Abschluss des diesjährigen Elbhangfestes war das recht optimistisch, denn die Organisatoren fuhren bei miserablem Wetter ein Defizit von insgesamt 65 000 Euro ein. Nach Feiern war niemandem zumute, und ob 2019 am Elbhang gefeiert werden würde, stand in den Sternen.

Das ist nun seit einiger Zeit aber doch wieder fest im Plan. Der Fehlbetrag war zwar höher als zunächst befürchtet. Es bestand Insolvenzgefahr. Doch der Verein selbst brachte seine Finanz-Reserven von 20 000 Euro ein und rief zu einer Spendenaktion auf: Rund 200 Spender brachten 40 000 Euro auf. Auf die restlichen 5000 Euro hofft man unter anderem mit Hilfe eines Benefizkonzerts am 17. November in der Weinbergkirche Pillnitz. Namhafte Künstler wirken daran mit: Der Kammersänger Olaf Bär, Professor an der Musikhochschule, als Sprecher, die Musiker Günter »Baby« Sommer, Micha Winkler und Tobias Morgenstern sowie der Schauspieler und Kabarettist Tom Pauls.

Das Wochenende war kalt, gute Laune gab es beim Elbhangfest trotzdem.

Unter dem Titel „Urknall – und es ward Musik!“ wird ein Programm mit Jazz, Folk und Klassik zu erleben sein. „Urknall“ ist übrigens der Name der Band. Tom Pauls gibt mit Texten von Lene Voigt einen kleinen Vorgeschmack auf das 2019er Elbhangfest, das sich – siehe oben – mit den Sachsen und sächsischen Städten befassen wird. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern reiht sich ein in die bisherigen Spendeninitiativen zur Rettung des Festes. Das Konzert in der Pillnitzer Weinbergkirche am 17. November beginnt 15.30 Uhr, Einlass ist 14 Uhr. Dann gibt es an der Kirche auch schon Kulinarisches zur Kaffeezeit.

Mit dem Benefiz in der Kirche kehrt das Fest sozusagen zu seinen Ursprüngen zurück. Denn das erste Elbhangfest – damals gab es noch keinen Eintritt, sondern es wurde um Spenden gebeten – entstand 1991 aus der Idee, beizutragen zu der dringend notwendigen Sanierung der beiden Kirchen in Loschwitz und im Weinberg. Dass am Sonnabend die Unterstützung für das Elbhangfest nun dort stattfinden kann, ist ein später Gewinn aus der Bürgerinitiative von damals.

Der Eintrittspreis für den Benefiznachmittag in der Kirche beträgt 27,60 €. Der Elbhangverein empfiehlt, sich schon im Vorverkauf Tickets an einer der Konzertkassen im Florentinum oder der Schiller-Galerie zu sichern. hp

