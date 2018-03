Bemerkenswerte Aktion an der Zeigner-Schule für Patienten mit Blutkrebs

Dresden. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein! So wirbt die Deutsche Knochenmarksspenderdatei (DKMS) um Unterstützer. Im Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft „Prof. Zeigner“ läuft dazu derzeit wieder eine von der Schule selbst organisierte Typisierungsaktion. „Wir rechnen mit etwa 250 bis 300 Freiwilligen, die sich typisieren lassen wollen“, teilte Schulleiter Konstantin Samaras den DNN mit.

Die DKMS sucht potentielle Spender für Blutkrebspatienten, bei denen häufig eine Stammzellentransplantation die einzige Aussicht auf Heilung ist. Weltweit sind bereits sieben Millionen Menschen mit ihren Gewebemerkmalen bei der DKMS für eine mögliche Spende registriert. Das kann jeder im Alter zwischen 17 und 55 Jahren machen lassen.

Am Zeigner-BSZ läuft bis zum 13. März dazu bereits die dritte Typisierung. „Initiiert hat die Aktionen eine Kollegin der Schule, die in Ihrer Familie mit einer Leukämieerkrankung konfrontiert wurde“, erklärte Samaras. Die einwöchige Aktion richte sich an Schüler und Auszubildende. Im Vorfeld habe es in allen Klassen Informationsveranstaltungen zur DKMS gegeben. Gleichzeitig werde die Typisierung mit einem Spendenaufruf verbunden. „Jede Typisierung ist mit ca. 35 Euro Kosten verbunden und die DKMS ist auf Spenden angewiesen“, sagte Samaras. Und er hat eine Hoffnung: „Es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema und vielleicht werden weitere Schulen zum Mitmachen angeregt.“

Von I.P.