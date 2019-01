In Sachen Radwegebau an der Albertstraße geht es um viel mehr als um eine Sekunde Wartezeit für Autofahrer und um Zeitgewinn für Radler. Die FDP erklärt das Projekt zum „Symbol einer verfehlten Verkehrspolitik“. Und auch die Grünen setzen im Superwahljahr auf das Streitthema. Am Donnerstag kommt es nun zum Showdown.