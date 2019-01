Dresden

Nun rückt der Baustart in greifbare Nähe: Für die Sanierung des Gebäudes für die 88. Grundschule in Niederpoyritz stehen die Zeichen auf grün. Der alte Schulkomplex am Plantagenweg kann erst modernisiert werden, wenn der kleine Verbindungsweg zur Pillnitzer Landstraße für schwere Baufahrzeuge tauglich gemacht ist.

Eine erste Ausschreibung dazu war gescheitert. Im zweiten Versuch sieht es nun besser aus. Wie es aus der Verwaltung heißt, könnte die Auftragsvergabe im März auf der Tagesordnung des zuständigen Stadtratsausschusses stehen.

Die 88. Grundschule und die 88. Oberschulen teilen sich an der Dresdner Straße in Hosterwitz ein Gebäude, das aus allen Nähten platzt. Wird der Plantagenweg in diesem Jahr saniert, könnte es 2020 mit dem Schulgebäude weitergehen und 2022 der Unterricht starten.

Von Ingolf Pleil