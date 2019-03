Dresden

Das Bauforum Dresden lädt am Montag Interessierte zu einem Beratungstermin für eine Baugemeinschaft in Nickern ein. Am Rande des neuen Wohngebietes Nickern kann ein Grundstück durch eine Baugemeinschaft erworben und mit zweigeschossigen Wohnhäusern bebaut werden. Dabei gibt es laut aktuellem Stand zwei Varianten zur Bebauung: sechs gekoppelte Einfamilienhäuser oder vier Reihenhäuser und ein kleines Mehrfamilienhaus mit vier Etagenwohnungen. Die Beratung im Bauforum, Friedrichstraße 29, beginnt um 16 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail an info@bau­ forum-dres­den.de wird gebeten.

Von DNN