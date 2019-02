Dresden

In wenigen Tagen öffnet die größte regionale Baumesse „Haus“ wieder auf dem Dresdner Messegelände ihre Pforten. Ob Planung, Neubau, Sanierung, Renovierung oder Einrichtung – vom Donnerstag, 7. März, bis Sonntag, 10. März, vereint die 29. Auflage der „Haus“-Messe zahlreiche Ansprechpartner der Branche, weit über 500 Aussteller sind mit dabei.

Traditionell ist das regionale Handwerk wieder stark auf der „Haus“ vertreten – seien es Zimmerer, Dachdecker, Tischler, Maler, Parkettleger oder Kachelofenbauer. Weiterhin aktuell ist das Sonderthema Holz: Hausbesitzer und Bauplaner können auf der „Haus“ die Vielfalt rund um das Bauen, Wohnen und Leben mit dem Naturstoff erfahren. Die integrierte 13. Fachausstellung „Energie“ in der Messehalle 4 stellt das energieeffiziente Bauen in den Mittelpunkt. Ergänzt wird das Messe-Angebot durch ein Vortragsprogramm, eine Grundstücks- und Immobilienbörse, das Bauherrenberatungszentrum sowie Informationen zu Finanzierung und Förderung. So informiert die Sächsische Aufbaubank auf der Messe etwa zur aktuellen Fördermöglichkeiten des Wohneigentums im ländlichen Raum.

Die „Haus“ ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an allen Tagen gibt es eine kostenfreie Kinderbetreuung. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, die Teilnahme am Vortragsprogramm ist darin enthalten. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

www.baumesse-haus.de

Von DNN