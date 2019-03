Stromkabel hängen von Wänden herab, Waschbecken fehlen, Fensteröffnungen sind mit Brettern vernagelt oder Planen verhüllt: Das Berufsschulzentrum für Wirtschaft in Gorbitz ist eine Baustelle und keine Schule. Am Montag ist der Unterricht ausgefallen. Aber am Dienstag sollen die Schülerinnen und Schüler wieder lernen können.