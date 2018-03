Bauausschuss begrüßt Pläne für Palais Riesch

Dresden. Die überarbeiteten Pläne für das Palais Riesch im Quartier III/2 am Neumarkt sind im Ausschuss am Mittwochabend auf eine positive Resonanz gestoßen. Christoph Gröner, Vorstandsvorsitzender der CG Gruppe AG, und Bert Wilde, Leiter der Dresdner Niederlassung des Unternehmens, stellten die modifizierten Unterlagen vor.

„Gestalterisch ist aus meiner Sicht wichtig, dass das Palais Riesch und das sehr massive Polizeipräsidium eine gut aufeinander abgestimmte Höhenentwicklung in Dach, Traufe und Geschossen bilden. Dafür ist es sinnvoll, die Proportionen anzupassen“, kommentierte Thomas Löser, baupolitischer Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, die Pläne.

Die Höhe des Palais Riesch wurde in den aktuellen Plänen um 50 Zentimeter gegenüber denen des Wettbewerbsergebnisses angepasst. Das Polizeipräsidium und das Palais Riesch bilden von der Höhe her jetzt fast eine durchgehende Linie. Die CG Gruppe AG hofft, in sechs bis acht Wochen die Baugenehmigung für das Quartier III/2 zu erhalten, wie ein Sprecher auf Anfrage der DNN mitteilte. Leitbau in dem Quartier ist das Palais Hoym, das originalgetreu rekonstruiert wird und ein Hostel beherbergen soll.

Von tbh