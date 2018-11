Dresden

Das Bundesverkehrsministerium hat das Bahnprojekt Dresden-Prag im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit gesicherter Finanzierung hochgestuft. Das Vorhaben ist nun in den „vordringlichen Bedarf“ aufgenommen. Für die geplante Neubaustrecke ist damit die Finanzierung des deutschen Teils – inklusive eines 26 Kilometer langen Tunnels im Erzgebirge – gesichert.

Die Gesamtkosten werden mit gut 1,5 Milliarden Euro beziffert. „Ich freue mich sehr, dass unsere vielfältigen Bemühungen erfolgreich waren. Für die Menschen im Elbtal und viele tausend Pendler auf sächsischen Autobahnen ist die Entscheidung für die Neubaustrecke nach Prag eine Perspektive auf Entlastung“, reagierte der sächsische Verkehrsminister Martin Dulig auf die Entscheidung.

Auch für ein weiteres sächsisches Projekt gibt das Ministerium grünes Licht: Die lange erhoffte Elektrifizierung auf der Strecke Leipzig-Chemnitz kann nun in Angriff genommen werden. Damit könnte Sachsens drittgrößte Stadt Chemnitz auch wieder an das Fernverkehrsnetz der Bahn angeschlossen werden.

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 gibt es neben den dringlichsten Neubau- und Ausbauprojekten auch die Kategorie „potenzieller Bedarf“. Nun steigen viele Vorhaben in den sogenannten vordringlichen Bedarf auf, weil eine „positive gesamtwirtschaftliche Bewertung“ vorliege. Der Verkehrswegeplan 2030 war 2016 beschlossen worden. Er sieht Investitionen in Straßen, Schienen und Wasserwege in ganz Deutschland von insgesamt mehr als 270 Milliarden Euro vor. 40 Prozent der Mittel gehen an Bahnprojekte.

Keine Berücksichtigung fand hingegen einmal mehr die geplante Elektrifizierung der Bahnstrecke von Dresden bis zur polnischen Grenze in Görlitz. Das Projekt erfülle derzeit nicht die entsprechenden Kriterien. Es sei aber zu prüfen, ob eine Umsetzung im Kontext des neuen Elektrifizierungsprogramms des Bundes möglich wird, heißt es aus dem Ministerium.

Von dpa