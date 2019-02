Dresden

Auch am Sonntag ist die Bautzner Straße (B 6) in Höhe des Lahmannsanatoriums gesperrt. Der einstige Speisesaal des Gebäudeensembles am Weißen Hirsch drohte am Freitagabend einzustürzen. Das Gebäude wurde zunächst mit einem Kran entlastet. Das Technische Hilfswerk arbeitet daran, das Gebäude ausreichend zu stabilisieren.

Dieses Gebäude droht einzustürzen. Quelle: Tino Plunert

Nach Möglichkeit soll die Bautzner Straße am Montag wieder freigegeben werden können. Bis dahin leiten die DVB die Straßenbahnlinie 11 um.

Von fkä/bh